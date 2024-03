Juric si converte a fine partita: da "tagliagola" a... chierichetto

I tifosi dell'Al-Nassr dedicano un coro a CR7 che, in tribuna, si emoziona per la sorpresa davvero inaspettata tanto che succede al minuto 7 come il suo numero e con una telecamera pronta a inquadrare tutte le reazioni del portoghese.

In Arabia sanno ricostruire tutto: anche le fiction su cui hanno fatto Boris.

***

Se facessero un album delle figurine per gli arbitri l'immagine, come per i calciatori è stata scelta quella della storica rovesciata di Carlo Parola, dovrebbe essere quella di Di Bello che in Lazio-Milan aveva il cartellino giallo nella mano destra e quello rosso a sinistra.

***

L'inquadratura del traguardo dell'arrivo della Strade bianche, non fatta da Rai che ha trasmesso la gara, a un certo punto è stata impallata da un tizio col cellulare.

Il regista Popi Bonnici su X: «Meno male che non è stato un arrivo in volata».

***

Juric e Italiano si abbracciano su Sky dopo che l'allenatore del Toro ha detto al viola «Ti taglio la gola»: è un format del sabato sera per sfidare C'è Posta Per te?

***

«I giocatori corrono con le braccia larghe perché non possono fare altrimenti: non è che gli arbitri fischiano con le orecchie, fischiano con la bocca. Eraldo Pecci.

***

«Allegri, tra i big spiati al telefono c'è anche allenatore @juventusfc, dunque sapremo con chi si consiglia per la formazione e gli schemi di direzione...». Alessandro Casarin su X.

@duppli