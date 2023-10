La Juve crolla in Borsa: -8,5%. Elkann: "Altri trofei con Max"

Meno 8,5%. Dopo essere partito da meno 14: il titolo della Juventus, il primo giorno dopo l'aumento di capitale di 200 milioni annunciato dal cda di venerdì scorso, ha fatto segnare un sonoro tonfo in Borsa. Pure perché la società bianconera ha stimato che sarà in calo anche il primo trimestre del nuovo esercizio, con perdite superiori a un terzo del capitale sociale: tempi non proprio serenissimi, ecco, nonostante le rassicurazioni di John Elkann sul fatto che si stia lavorando per un futuro solido sia fuori dal campo che dentro il terreno di gioco. Del resto era inevitabile che lo tsunami degli scorsi mesi avesse delle conseguenze contabili, cosa che si sta puntualmente verificando: immettere denaro fresco in società è stato insomma il primo passo verso la Juventus del futuro. Sostenibile a prescindere, viene da dire e non c'è nemmeno da spiegare il motivo. Rimanendo per certi versi a parlare (anche) di soldi, il club bianconero ha intanto inviato a Pogba e ai suoi legali una comunicazione formale di sospensione del pagamento dell'attuale stipendio dopo la conferma della positività del giocatore: come da regolamento, al francese sarà garantito solo il minimo federale da contratto collettivo ovvero 42.477 euro lordi, circa duemila euro netti al mese. Rispetto ai 10 milioni a stagione, un risparmio non indifferente cui potrebbe seguire anche la rescissione del contratto.

La storia bianconera comunque va avanti, al netto degli incidenti di percorso. E ieri al J Museum è stata inaugurata una nuova sala trofei, «82 dei quali su 83 sono arrivati con la mia famiglia ha detto Elkann -. Allegri ha contribuito a riempirla, contiamo su di lui perché ne arrivino altri. Il nostro impegno c'è stato, c'è e ci sarà: la storia ti spinge sempre a volere fare meglio». Stasera (ore 20,30, diretta Sky), proprio nell'ambito dei festeggiamenti per il secolo Agnelli, il palaAlpitour di Torino ospiterà Together, a Black & White show: dopo la cerimonia di apertura, ci sarà un match (a sette) in famiglia con la presentazione di tante leggende, da Del Piero a Platini, da Zidane a Conte e tanti altri.