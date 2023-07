Juve, Gonzalez "caccia" Bonucci. Barzagli va da Mancini

Le storiche grandi del Nord non si fermano e vogliono continuare a rinforzarsi per riconquistare lo scudetto. L'Inter, dopo una lunga telenovela, è a un passo dal chiudere per Yann Sommer: trovato l'accordo con il Bayern Monaco per 4 milioni più 2 di bonus. I nerazzurri hanno da tempo incassato il si del portiere svizzero, che può approdare alla corte di Simone Inzaghi settimana prossima. Il timing necessario affinché i bavaresi prendano un sostituto. Tra i nomi caldi ci sono sempre quelli di Raya (Brentford) e Szczesny (Juventus). Come dodicesimo resta in stand-by la pista Trubin (c'è distanza con lo Shakhtar), mentre su Audero (Sampdoria) occhio agli incroci pericolosi con la Juve, che potrebbe farci un pensierino qualora il polacco dovesse volare in Baviera.

A proposito di possibili duelli tra Inter e Juve: entrambe hanno messo gli occhi su Carlos Augusto del Monza, però nessuna della due oggi può chiudere. Marotta deve prima cedere Gosens (c'è l'interesse del Wolfsburg), mentre i bianconeri devono far partire uno tra Cambiaso (piace al Nottingham Forest) e Iling. Giuntoli intanto ha bloccato il giovane difensore Facundo Gonzalez (classe 2004) del Valencia, che piaceva anche a Salernitana e Milan. Prenderà il posto in rosa di Leonardo Bonucci, destinato ad andare via ma desideroso di restare in Italia. Latitano al momento però le pretendenti.

Stretta finale invece del Milan per Musah del Valencia, mentre in uscita Rebic si avvicina al Besiktas (prestito secco) e Origi può andare in Arabia Saudita. Infine continuano i cambiamenti della FIGC nello staff tecnico della Nazionale italiana: dopo l'arrivo di Alberto Bollini al posto di Chicco Evani come vice del commissario tecnico Roberto Mancini, può sbarcare anche Andrea Barzagli nel ruolo di collaboratore. L'ex difensore della Juve ha deciso di lasciare Dazn per intraprendere questa nuova avventura: al suo posto l'emittente può ingaggiare Fabio Cannavaro. Possibile staffetta dunque tra Campioni del Mondo 2006.