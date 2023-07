Juve ignorata anche se ha più tifosi e ascolti di tutti

Che la Juventus sia il pupazzo del tiro a segno al luna park è abbastanza evidente. Al di là delle vicende giudiziarie, c'è una realtà, politica e mediatica, sconcertante che vede il club bianconero messo ai margini di qualunque vicenda strategica e imprenditoriale che riguardi il nostro calcio. Per ultima la questione dei diritti televisivi, la commissione della Lega di serie A è composta da cinque membri, Aurelio De Laurentiis per il Napoli, Claudio Lotito per la Lazio, Luca Percassi per l'Atalanta, Stefano Campoccia per l'Udinese, Angelo Cappellini per l'Inter, oltre all'amministratore delegato della serie A, Luigi De Servio. È interessante notare come non risulti alcun rappresentante della Juventus che è la squadra che raccoglie il maggior numero di tifosi, dunque di ascolti-contatti ed è il club che riceve la quota più alta del contratto televisivo. La stessa Juventus ha richiesto di entrare nella commissione che discuterà i diritti per l'estero ma è una missione, questa, ulteriormente di margine in un mercato occupato dalla Premier, dalla Liga e dalle altre leghe europee che hanno un richiamo decisamente superiore al nostro. La fotografia del momento Juventus ha didascalie chiare: un bilancio drammatico, un peso politico impalpabile se non inesistente, ardua è dunque la missione della nuova dirigenza, la promozione di Francesco Calvo, dopo l'esperienza in Juventus, Roma e Barcellona, l'arrivo di Cristiano Giuntoli, uomo di campo vero, servirà a contenere Allegri e ricucire il rapporto con i tifosi, trascurati dalla precedente gestione concentrata sul fronte internazionale con errori grossolani di strategia diplomatica e di comunicazione. Ad aggiungere una nota umoristica ha provveduto Televideo Rai che ha pubblicato la composizione della nuova serie A, collocando la Juventus all'ultimo posto, penalizzata di 10 punti. Una bufala o forse uno scoop? Il luna park è aperto, è l'avventura della nuova Juventus.