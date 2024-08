Juve: dopo Kalulu, Gonzalez più vicino. Barcellona su Chiesa. Bellanova da Gasp

Ascolta ora 00:00 00:00

Un colpo tira l'altro in casa Juventus. Dopo aver chiuso l'acquisto di Pierre Kalulu (sosterrà stamattina le viste mediche) dal Milan in prestito oneroso (3,5 milioni) con diritto di riscatto a 14 milioni più 3 di bonus (ai rossoneri spetterà anche il 10% sulla futura vendita) ora la Vecchia Signora si avvicina a Nico Gonzalez. È entrata, infatti, nel vivo la trattativa con la Fiorentina per portare a Torino l'esterno offensivo argentino, che ha già trovato l'intesa con la Juve per un quinquennale da 3,6 milioni a stagione. Una mossa questa che ha permesso ai bianconeri di balzare in pole nella corsa al Diez della Viola, superando Atalanta e Newcastle. Ora Giuntoli è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro più il prestito del regista brasiliano Arthur Melo (con metà ingaggio pagato dalla Juventus) per ottenere il via libera di Commisso. Filtra ottimismo per una fumata bianca che potrebbe materializzarsi entro venerdì. A far spazio a Nico dalle parti della Continassa sarà Federico Chiesa, ormai un vero e proprio separato in casa. Per l'esterno d'attacco della nazionale italiana è spuntato il Barcellona. Positivi i contatti dei giorni scorsi tra la dirigenza dei catalani e il suo agente Fali Ramadani. La pista blaugrana rappresenterebbe la soluzione ideale per tutti. In primis per la Juve che incasserebbe 15 milioni senza rinforzare una diretta concorrente italiana, ma pure per lo stesso Fede che andrebbe a giocare in un top club internazionale come ha sempre desiderato. Avanti tutta. Lo stesso sentiment che si respira a Milano dalle parte di viale della Liberazione, dove l'Inter è sempre più vicina a prendere il centrale argentino Tomas Palacios per 6,5 milioni, completando la triangolazione tra Talleres e Independiente Rivadavia che possiedono a metà il cartellino del classe 2003. Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan ha fatto un tentativo per Warren Bondo del Monza ma Galliani ha detto no, visto che considera incedibile il centrocampista. Saltata invece la cessione di Ballo Tourè al Saint Etienne (mancato accordo sullo stipendio). Da un terzino all'altro: l'Atalanta prende Bellanova dal Torino per 20 milioni più bonus (contratto fino al 2029 da 1,7 milioni a stagione).

Il Napoli invece continua a lavorare per Gilmour (Brighton) e Lukaku (Chelsea); mentre Dybala non ha ancora sciolto le riserve in merito all'offerta dell'Al-Qadsiah. La Roma intanto ha già dato il via libera alla partenza: la palla passa ora alla Joya