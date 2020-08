Juve ko a Verona l'Sos ai senatori: "Spero che mi aiuti qualcuno..."

di Roberto Dupplicato

I primi problemi tra Sarri e la Juve scoppiano la scorsa estate. Sulla rosa ampia e incompleta il tecnico esprimeva la sua stima per Paratici, dicendo di vivere una «situazione imbarazzante».

D icembre 2019, Juve avanti 1-0 con la Lazio ma Sarri chiede a Bonucci (foto) più attenzione. Il difensore gli si avvicina e davanti alla bordocampista DAZN risponde con presunzione: «Sì, sì... abbiamo capito, ma stai calmo». L'azione dopo, la Lazio pareggia dopo una sbavatura di Bonucci.

L a Juve ha cambiato Sarri? Ecco come l'allenatore rispose a gennaio: «Per mia moglie sono sempre la stessa testa di...».

C aressa su Sky: «Ti dà un po' più fastidio aver perso a Napoli?». La risposta: «Sinceramente no. Sono contento per i ragazzi a cui sono e rimarrò affezionato per sempre».

D opo la sconfitta di Verona Sarri manda l'Sos ai senatori: «Spero che mi aiuti qualcuno...».

B uffon a giugno: «Credo che nel prossimo anno avremo l'opportunità di vedere il vero Sarri».

P aratici a luglio spegne le speculazioni sul futuro: «Sarri sarà senz'altro l'allenatore della Juve anche l'anno prossimo».

D opo il suo primo Scudetto l'ex allenatore del Chelsea ha almeno potuto mandare un saluto a Conte e Allegri: «Ho vinto in Italia e in Europa, in pochi come me».

S arri giovedì aveva già ringraziato Paratici, Nedved e tutto lo staff: «Quella col Lione la mia ultima gara con la Juve? No, i nostri dirigenti non sono dilettanti».

S arri dopo l'eliminazione: «Con 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta, se ci fosse una classifica avremmo 19 punti». Pure l'Uefa, però, con questa novità dell'eliminazione con gare andata e ritorno...