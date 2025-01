Una Juve poco serena sfida paure, malumori e voci

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella stagione juventina in cui l'imponderabile regna sovrano, esiste anche la remotissima possibilità che i bianconeri possano ancora arrivare tra le prime otto saltando così i playoff di Champions. È ovvio che non accadrà, ma se i bianconeri dovessero battere stasera il Benfica e almeno dieci delle dodici squadre piazzate dalla quinta alla sedicesima posizione non vincessero, ecco che la squadra di Thiago Motta sarebbe magicamente promossa agli ottavi di finale. Trattasi evidentemente del periodo ipotetico dell'irrealtà: meglio allora rimanere sul concreto e prendere atto di quanto accadrà allo Stadium, con la Juve già aritmeticamente qualificata per gli spareggi e i portoghesi non ancora. Va però da sé che i padroni di casa - visto il periodo che stanno passando dentro e fuori dal campo, anche se era infondata la voce secondo cui Motta avrebbe presentato le dimissioni dopo Napoli non potranno prendere il match sottogamba: ne va del piazzamento in classifica e del successivo accoppiamento per gli spareggi, ma anche della serenità di un ambiente che sereno non è.

«L'obiettivo è vincere, senza calcoli così Thiago Motta -. La sconfitta di Napoli è stata difficile da digerire, ma fa parte del nostro lavoro». Nessun dramma, almeno per il momento. E la certezza che la dirigenza ieri erano presenti al campo sia Giuntoli che l'ad Scanavino - sia al suo fianco: «Ci confrontiamo ogni giorno per migliorare».

Sullo sfondo (ma non troppo), il mercato: Cambiaso per esempio oggi non si sarà, ufficialmente per un problema a una caviglia ma chissà che dietro non ci sia la possibile offerta del City. Quanto a Vlahovic, potrebbe vincere il ballottaggio con Nico Gonzalez, dal momento che Kolo Muani non può ancora essere utilizzato in Champions: «Dusan fa parte del gruppo a tutti gli effetti, ci darà una grande mano per l'obiettivo finale».

Parlerà il campo, come sempre: il serbo che avrebbe rifiutato un'offerta dell'Al Nassr, la squadra di Pioli e Ronaldo - nelle ultime tre partite ha raccolto mezzora scarsa e non avrà il morale a mille. Quella odierna potrebbe però essere l'occasione per un primo riscatto.