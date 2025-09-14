Juventus in paradiso

5,5 DI GREGORIO Incassa 3 gol senza la soddisfazione di una parata. Perde l'imbattibilità, vince la partita.
6 GATTI Qualche buco, un po' di affanno. Contro Thuram ci sta (dal 34' st JOAO MARIO 6).
6,5 BREMER Doppio assist, ma resta l'architrave della difesa. Anche in un pomeriggio un po' così per tanti
6,5 KELLY Apre danze e tabellino, chiude con più meriti che macchie. Giocare accanto a Bremer è un vantaggio anche per lui, soprattutto per lui.
6 KALULU Gioca fuori ruolo, si adatta. Specchio del calcio di Tudor: un difensore al posto di un'ala. Resta un sintomo di una squadra imperfetta, costruita un po' così, come veniva Come tante.
5 KOOPMEINERS Corre molto. Solo quello. Non trova mai la giusta posizione, balla e fa ballare i compagni intorno a lui (dal 29' st ADZIC 8 Il gol della vittoria, cioè tutto ciò che conta).
6,5 LOCATELLI Più argine che regista. L'impressione è che in un gruppo come quello bianconero la sua presenza sia insostituibile (dal 29' st CABAL 6 Bentornato).
7 K.THURAM Vince il derby di famiglia, non solo quello d'Italia. Segna il gol che fa felice papà Lilian.
6,5 MCKENNIE Gran motore a tutta fascia. Non è un caso che la Juventus spinga più dalla sua parte (dal 34' st DAVID sv Ultimo attaccante a entrare in campo).
8 YILDIZ Parte accanto a Vlahovic, quasi da seconda punta. Gol delizioso, partita suprema. Pronto così, il futuro è oggi.
6,5 VLAHOVIC Senza gol, ma tanta lotta. C'è anche del suo nella vittoria della Juventus (dal 29' st OPENDA 6).
All. TUDOR 6,5 Vince con merito una partita che ha rischiato di perdere con colpa.