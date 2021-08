Juventus, brutto ko: 3-0 anche senza Leo

Nel giorno delle lacrime di Messi, la Juventus sfida il Barcellona allo stadio Johan Cruijff in occasione dell'edizione numero 56 del Trofeo Gamper: risultato a parte (3-0 per i padroni di casa), Allegri dopo un paio di minuti ha dovuto prendere atto che Bonucci e Chiellini sono ancora meglio di De Ligt e Rugani, protagonisti del pasticcio che ha permesso a Depay di andare subito in gol. Poi, però, la Signora ha mostrato anche cose buone. Soprattutto nelle ripartenze, dal momento che i blaugrana si sono fatti di gran lunga preferire nel palleggio: non andato troppo a buon fine l'esperimento (replicato) di Ramsey davanti alla difesa, i bianconeri si sono comunque resi pericolosi più volte dalle parti di Neto, con Ronaldo ma anche con Morata in almeno tre circostanze.

È stato un match aperto. Buono per provare soluzioni, anche: Cuadrado è stato così riportato nel suo ruolo originario di esterno alto, Bernardeschi utilizzato come interno di centrocampo (così così), De Sciglio (incerto, a tratti) come quarto di destra. Nulla di trascendentale, comunque: il Barca sfiorava il raddoppio con Griezmann e Jordi Alba, la Juve si rannicchiava dietro ma era pronta a scattare in avanti appena possibile sulla scia di un Bentancur in palla. La partita di Ronaldo durava giusto un tempo, chiuso calciando una punizione velenosa: poi, doccia per lui e spazio a Kulusevski, Chiesa, McKennie e non solo. Sempre con la difesa a quattro e stavolta con il neo entrato Danilo davanti alla difesa, esperimento già proposto in emergenza da Pirlo: un'altra dormita della difesa bianconera permetteva però a Braithwaite di raddoppiare su azione d'angolo, prima che nel recupero andasse a segno anche il giovane Puig. La curiosità a quel punto diventava l'impiego o meno di Pjanic da parte di Koeman: il bosniaco rimaneva invece in panchina, sempre più separato in casa e con la Juve decisamente interessata a riabbracciarlo. Purchè gratis o quasi: pare assurdo, ma finirà quasi certamente così.

Nel pomeriggio il Milan pareggia 0-0 col Real Madrid. Partita equilibrata con Maignan, erede di Donnarumma, che ha parato un rigore a Bale.