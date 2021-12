Juventus, il colpo di mercato a sorpresa per il 2022: Dembélé

La Juventus 2022-2023 inizia a prendere forma e secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, Ousmane Dembélé sarà il prossimo colpo della Vecchia Signora. La dirigenza bianconera ha raggiunto un accordo di massima con il suo agente Moussa Sissoko con il francese che arriverebbe a Torino a parametro zero in quanto in scadenza di contratto con il Barcellona. I blaugrana stanno cercando di convincere il ragazzo a firmare il rinnovo ma difficilmente l'ex Borussia Dortmund si legherà ancora ai catalani. L'attaccante francese avrebber già dato il suo assenso al trasferimento in Italia anche se il Psg attende sornione pronto a piazzare l'ennesimo colpo di mercato in attacco. Sempre secondo Sport le prossime ore saranno decisive per il futuro di Dembélé a cui è stato dato un ultimatum per il rinnovo di contratto.

I numeri di Dembélé

Dopo essersi messo in mostra tra le fila del Rennes nel 2015-2016 all'età di soli 18 anni, con 29 presenze e 12 reti al suo attivo, il Borussia Dortmund si rende conto delle sue grandi qualità e lo porta in Bundesliga. Una stagione intensa con i gialloneri impreziosita da 10 reti in 50 presenze complessive. Nel 2017 infatti il Barcellona decide di sferrare l'attacco, di pagare la cifra record di 105 milioni di euro più bonus per portarlo in blaugrana. Tanti alti e bassi, però, per il giovane francese che ha finora messo insieme 123 partite e solo 30 reti.

La sua migliore stagione è stata il 2018-2019 con 14 reti, il suo miglior risultato, in 42 gettoni complessivi. Con la nazionale di Didier Deschamps, inoltre, sono 27 le presenze dal 2016 condite da 4 reti. Dembélé faceva anche parte della spedizione francese in terra russa ed è quindi campione del mondo. Due campionati spagnoli, due Coppe di Spagna, una Supercoppa di Spagna e una di Germania, questo il palmares di Dembélé che si appresta alla sua nuova avventura italiana: Psg permettendo.