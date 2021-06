La Juventus pensa al grande sgarbo al Milan

La Juventus sta sondando il mercato per rinforzare la sua rosa e in questa lista c'è finito pure Manuel Locatelli, "eroe" per una sera dell'Italia di Roberto Mancini contro la Svizzera ad Euro 2020. La trattativa con il Sassuolo, però, appare molto complicata dato che il club neroverde pretende una cifra elevata per lasciar partire l'ex canterano del Milan: 40 milioni di euro.

Piano B

Secondo quanto riporta Sportmediaset, la Juventus si è bloccata di fronte alle richieste del Sassuolo ed ha in mente un piano B con tanto di dispetto al Milan. I bianconeri, infatti, stanno cercando di capire la situazione tra il club rossonero e il Brescia che non hanno ancora trovato l'accordo per il riscatto di Sandro Tonali. Se ci dovesse essere una rottura tra il Diavolo e il club di Massimo Cellino allora la Vecchia Signora sarebbe pronta a mettersi in mezzo facendo così lo sgarbo ai rivali rossoneri

L'esercizio del diritto di riscatto da parte del Milan è scaduto e non c'è ancora intesa tra le parti: ci sono 5 milioni di euro di differenza tra le parti con Massimo Cellino che ha fatto uno sconto ai rossoneri che non sono ancora soddisfatti. Il Brescia ha già incassato 10 milioni di euro l'anno passato e ne vuole altri 15 per chiudere l'affare (avendone già scontati 5), mentre il milan vuole mettere sul piatto altri 10 milioni di euro per un totale di 20 e non di 25, con le Rondinelle che inizialmente ne avrebbero voluti 30.

Per questa ragione il banco potrebbe saltare e a questo punto ci sarebbe la Juventus pronta a fare l'affare. Difficilmente, però, il Milan butterà alle ortiche i 10 milioni di euro già investiti e la sensazione è che alla fine si troverà un accordo con l'esigente presidente del Brescia.

La Juventus, dunque, ha messo nel mirino come prima scelta un ex rossonero (rimpianto dai tifosi e dal club stesso) che nei mesi scorsi è stato anche accostato all'Inter. Se l'affare con il Sassuolo per Locatelli non dovesse andare in porto ecco allora scattare il piano B con Tonali che diventerebbe un'alternativa preziosa dato che ha solo 21 anni. Nell'ultima stagione Locatelli e Tonali hanno vissuto due stagioni differenti: positiva il primo con tanto di meritata convocazione in nazionale, negativa il secondo che non è mai riuscito ad imporsi in rossonero anche se gli va dato atto che è un classe 2000 alla prima esperienza in un grande club.

