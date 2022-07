Juventus, il Pog... back è già un caso

Un mese? Forse uno e mezzo? No, minimo due. Salterà otto turni di coppa, almeno tre di champions, ovviamente anche la nazionale. Non vedo la sorpresa, non capisco lo stupore: Paul Pogba si è fermato per una lesione al menisco, così come virologi e infettivologi si sono lanciati sul virus, così i traumatologi e fisioterapisti garantiscono il futuro del francese. Che, in verità e a seguire quello che ha scritto Fabiana Della Valle, inviata de La Gazzetta dello Sport, presente alla tournée americana della Juventus, il guaio si trascinava da tempo.

In effetti è sufficiente dare una controllata allo storico degli infortuni del polpo per rendersi conto che lo stesso è in pericolosa via di cottura. Così, infatti, segnala lo score: dal momento del Covid, Pogba è stato per 181 giorni in cassa mutua, saltando trentadue partite con il Manchester United. Infortuni vari ma indicativi e preoccupanti che hanno interessato i muscoli del polpaccio (31 giorni di stop e 5 gare out), due lesioni rotulee (febbraio e dicembre 2021, 85 e 37 giorni senza football e fuori per 24 partite; lesione alla caviglia, novembre 2020, 13 giorni fermo e 3 gare a riposo). Tralascio la parte precedente con numerosi problemi alle caviglie, alla schiena e vari affaticamenti muscolari, il quadro non era e non è rassicurante ma i controlli al J Medical, con l'utilizzo di macchinari di altissima qualità, non hanno evidenziato alcun problema.

Paul Pogba dovrà saltare due mesi di preparazione con la squadra, potrebbe rientrare dopo la sosta internazionale, nella prima settimana di ottobre quando la situazione della squadra sarà meglio definita. I guai del francese erano previsti e prevedibili, alcuni colleghi inglesi avevano messo sull'avviso, il francese dovrà allenarsi sul serio e recuperare energia fisica e mentale, la vita dolce (non dolce vita) di Manchester può aver lasciato il segno. Si attendono notizie su dove e quando verrà operato. Non tutti i pensieri sono grigi, a Torino si è accesa una improvvisa luce abbagliante: Aaron Ramsey ha rescisso il contratto con la Juventus. With my compliments.