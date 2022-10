"Carta CR7": ecco quanto più rischiare veramente la Juventus

L'eliminazione dalla Champions League ha scosso l'ambiente Juventus, ma la notizia odierna, che già circolava da tempo, potrebbe agitare maggiormente le acque in casa bianconera. La Procura di Torino, infatti, starebbe analizzando i documenti relativi al bilancio del club di Corso Galileo Ferrarsi nel triennio 2018-2020. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus rischia una penalizzazione in classifica e una multa salata, da milioni di euro.

La "carta CR7"

Il tutto ruota attorno al tesseramento milioniario dell'asso portoghese, la cosiddetta "carta Ronaldo", quella relativa al contratto dell'ex Real Madrid che, secondo la Procura di Torino, la Juventus avrebbe occultato. Sia sul piano penale che su quello sportivo si potrebbero creare dei grossi grattacapi per i bianconeri e se, come sembrerebbe essere, saranno coinvolti gli organi disciplinari del calcio italiano, la Juventus rischia una penalizzazione di punti nella classifica del campionato in corso, oltre che ad una multa salatissima.

Questa indagine, dunque, dovrebbe toccare anche i gradi di giudizio sportivo ed è per questo che la Procura della Federcalcio sarebbe intenzionata a ricevere tutti gli incartamenti. La Procura di Torino punta a recuperare gli stipendi "differiti e mai resi pubblici, occultati al di fuori della sede sociale e sequestrati". Come detto, appunto, un contratto non depositato in via ufficiale in Lega può portare alla multa a cui può aggiungersi la penalizzazione in classifica. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, inoltre, la Procura di Torino contesterebbe alla Juventus la scrittura privata secondo cui il club di Corso Galileo Ferraris avrebbe dovuto versare a Cristiano Ronaldo poco meno di 20 milioni di euro, 19,9 per l'esattezza. Secondo l'accusa questa cifra non sarebbe mai stata inserito a bilancio causando dunque questa presunta infrazione su cui si sta ancora indagando la Procura di Torino.

Il comunicato ufficiale

Nella giornata odierna non si rilevano commenti da parte dei dirigenti della Juventus. Per quest'ultimi fa fede il comunicato ufficiale emesso iero, nel quale la società bianconera si dice convinta "di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry".