La Juventus sprinta anche su Adeyemi. Colpani ritrova Palladino: è Fiorentina

Una cinquantina di milioni stanno per entrare nelle casse della Juventus. Denari utili a finanziare i prossimi due colpi progettati dal dt Cristiano Giuntoli per rendere la Vecchia Signora da Scudetto: nel mirino ci sono Jean-Clair Todibo e Teun Koopmeiners. Per il centrale francese pronto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione; mentre col Nizza si lavora per un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il difensore ha già detto no a West Ham e Atletico Madrid per volare alla Juve. Una mossa che sta aiutando e non poco i bianconeri nella trattativa. La stessa cosa potrebbe accadere settimana prossima, quando i dirigenti juventini andranno all'assalto dell'Atalanta per Koop, che da mesi ha raggiunto l'intesa con la Vecchia Signora (contratto fino al 2029 da 4,5 milioni a stagione). Ora la palla passa ai Percassi che non intendono fare sconti e chiedono 60 milioni; mentre la Juve conta di chiudere a 50 più bonus e il 10% sulla futura vendita. Per rimpiazzare l'olandese i bergamaschi puntano sul gioiello del Celtic Matt O'Riley. E non finisce mica qui: nel mirino dei bianconeri c'è l'esterno offensivo Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. A fargli spazio saranno Chiesa e Kostic, per i quali si attendono offerte. Il Napoli accelera per Marco Brescianini (Frosinone): pronti 10 milioni più bonus. Spettatore interessato il Milan che vanta il 50% sulla vendita. A proposito dei rossoneri: passi avanti per il passaggio di Pavlovic (Salisburgo) alla corte di Fonseca per 20 milioni. Lavori in corso pure per il terzino destro Emerson Royal (Tottenham) e il centrocampista Samardzic (Udinese); mentre Florenzi può partire. Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter considera Frattesi incedibile ed è a un passo dal rinnovo di Dumfries fino al 2028 con ritocco dell'ingaggio a 4 milioni a stagione. Fiorentina letteralmente scatenata: preso il fantasista Colpani in prestito oneroso (4 milioni) con diritto di riscatto (12 milioni più 2 di bonus) dal Monza. Adesso nel mirino della Viola ci sono Tessmann (Venezia), Lovric (Udinese) e McKennie (Juventus).

Attivissimo anche il Monza che è in chiusura per un tris di rinforzi: in arrivo il portiere Silvestri (Udinese), l'ex Inter Sensi (annuale con opzione) e Daniel Maldini (firmerà un quadriennale col Milan che manterrà una grossa percentuale sulla rivendita). Infine il Como ha preso Audero dalla Sampdoria e Mazzitelli dal Frosinone.