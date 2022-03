"Proprio tu...". Scoppia la lite nello spogliatoio Juve

Paulo Dybala e la Juventus: siamo alla fine del matrimonio? A giudicare dalla querelle sul rinnovo del contratto e dal suo rapporto con Massimiliano Allegri tutti gli indizi portano al divorzio. La società pare intenzionata a lasciarlo libero a fine stagione, non vuole trattare il rinnovo con il suo agente e non vuole accontentarlo sulle sue richieste contrattuali. Adesso, anche la Gazzetta dello Sport svela un retroscena avvenuto nella gioranta di ieri alla Continassa.

La ricostruzione

Secondo la rosea, Paulo Dybala e Juan Cuadrado sarebbero andati da Allegri per fare una richiesta relativa ai piani per la giornata di oggi alla vigilia del match contro la Salernitana di Davide Nicola. Programma con ritiro prepartita con la squadra che dormirà al centro sportivo prima della partita di domani. Il problema? Una parte di squadra avrebbe voluto qualche ora di libertà in più e la coppia sudamericana, con Dybala uomo di responsabilità in quanto vice capitano, ne ha parlato con Allegri. Il colombiano e l'argentino si sono presi la responsabilità di parlare con il tecnico con Giorgio Chellini e Leonardo Bonucci che si sono fatti avanti in questa speciale richiesta. Allegri non avrebbe gradito e avrebbe tuonato contro la Joya: "Proprio tu Paulo mi fai una richiesta del genere?”. Il tecnico toscano si sarebbe sentito "tradito" da quel giocatore in cui ha sempre riposto fiducia, investendolo anche della figura di vice capitano della squadra.

Il futuro di Paulo

Dybala andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2022 e con questi chiari di luna difficilmente continuerà la sua avventura in bianconero che si avvia al capolinea. 282 presenze con la maglia della Juventus e 112 reti al suo attivo in tutte le competizioni nei sui 7 anni tra le fila della Vecchia Signora, così distribuiti: 79 in campionato, 11 in Coppa Italia, 18 in Europa e 4 nelle varie finali di Supercoppa Italiana. Le pretendenti per l'ex Palermo di certo non mancano sia in Italia, con l'Inter che attende sorniona l'evolversi della sua situazione a Torino, ma anche in Premier League e in Spagna ci sono squadre che farebbero carte false per averlo soprattutto a costo zero. 64 giorni alla fine della stagione, 64 giorni per chiudere nel miglior modo possibile e poi dirsi addio: è questo il nuovo obiettivo di Dybala che si appresta a chiudere, tristemente, un capitolo importantissimo della sua carriera.