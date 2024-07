LeBron James portabandiera Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

L'uomo dei record sarà il portabandiera degli Stati Uniti alle Olimpiadi ormai dietro l'angolo. Arrivato alla sua quarta partecipazione ai Giochi, LeBron James - 39enne superstar del basket, in foto - porterà la bandiera a stelle e strisce nella cerimonia di apertura lungo la Senna insieme a una compagna il cui nome sarà reso noto oggi. «È un onore incredibile rappresentare gli Usa in questo palcoscenico globale, soprattutto in un momento che unisce il mondo», ha commentato la stella dei Los Angeles Lakers. «Per un ragazzo di Akron come me, questa responsabilità significa tutto non solo a livello personale ma anche per la mia famiglia, per tutta la mia città, per i miei compagni, per tutti gli atleti olimpici e per chiunque abbia grandi sogni». Solo pochi giorni fa, la vice presidente Kamala Harris aveva fatto visita al Team Usa incitando i 12 giocatori a mostrare il loro patriottismo a Parigi. Ora la scelta di Lebron portabandiera.

Per LBJ si avvera insomma un altro grande sogno dopo avere visto approdare il figlio Bronny ai «suoi» Lakers così che i due potranno anche condividere il parquet Nba: avendo già all'attivo il bronzo di Atene 2004 e gli ori di Pechino 2008 e Londra 2012, LeBron diventerà il primo giocatore di basket maschile nella storia statunitense a guidare la sfilata degli atleti.

Lui e la sua omologa portabandiera sono stati scelti tramite voto degli altri atleti del Team Usa: Steph Curry, altra leggenda della palla a spicchi contemporanea e suo compagno di nazionale, ne ha portato avanti personalmente la nomination sottolineando in un video messaggio come lui rappresenti dal 2004 l'eccellenza sia dentro che fuori dal campo. Il debutto olimpico di Team Usa avverrà domenica a Lille contro la Serbia in un girone che comprende Sud Sudan e Portorico: quest'ultimo ha eliminato Italia e Lituania nel recente torneo di qualificazione.