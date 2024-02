Karius incassa 4 gol. Ma si "diletta" in amore...

Sinner è umile pure al ristorante «se la pasta al ragù costa più di quella al pomodoro, prendo quella al pomodoro».

Su X Andrea nota però che «se esiste un ristorante dove la pasta al ragù costa meno di quella al pomodoro forse è meglio che ti alzi, te ne vai e chiami i NAS».

***

In settimana ci sono stati tanti omaggi per i novant'anni del mitico Rino Tommasi, maestro della cronaca per boxe e tennis, raffinato esperto di numeri e di stile nel racconto. Certe cose provano che il fascino del passato non è un effetto della nostalgia: è che proprio, prima, spesso erano più bravi.

***

Se Garcia a Roma aveva riportato la chiesa al centro del villaggio Allegri, col Frosinone, ha «rimandato» più volte Chiesa al centro dell'attacco perché, come sentito su Dazn, stazionando sulla fascia ostacolava la manovra della Juve. Ah, ecco perché: se giocano male è colpa di Chiesa!

***

Il Frosinone perde al 95' e Marocchi fa il Gigi Marzullo di Sky: «A Di Francesco dirò fatti una domanda e datti una risposta». Mancava cantasse «è notte alta e sono svegliooo».

***

Dopo la vittoria della Roma sul Feyenoord in curva sud è spuntato uno striscione in olandese. La traduzione non era chiarissima ma che li stessero mandando a Vancouver, invece, si capiva al volo.

***

Tenerissime in coordinato pigiama bianco con cuoricini rossi Diletta e sua figlia fanno il tifo per papà Karius, che, però, ne ha presi 4 dall'Arsenal. Almeno è fortunato in amore!

@duppli