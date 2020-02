Karius senza pace: il Besiktas lo scarica. Rompe anche con la fidanzata?

Loris Karius ha visto svoltare in negativo la sua carriera quel 26 maggio del 2018 a Kiev nella finale di Champions League contro il Real Madrid di Zinedine Zidane. Il tedesco difendeva i pali della porta del Liverpool e in quella beffarda partita, per i Reds, regalò in maniera clamorosa due gol ai blancos che vinsero per 3-1 portandosi a casa il trofeo. La colpa di quel blackout, secondo una visita specialistica a cui si sottopose qualche giorno dopo la finale, evidenziò una commozione cerebrale dovuta ad uno scontro di gioco, sullo 0-0 con il difensore del Real Sergio Ramos.

Karius si sarebbe infatti recato presso l'ospedale Mass General di Boston per un consulto specialistico che evidenziò una disfunzione visuale-spaziale occorsa immediatamente dopo l'evento che rese possibile un deficit che abbia poi inciso sulla performance. Il Liverpool, però, nonostante il suo grande mentore Jurgen Klopp decise di non puntare più su di lui puntando deciso sul fenomenale portiere della Roma, il brasiliano Alisson. Il 26enne di Biberach an der Riss nell'estate del 2018 fu ceduto in prestito biennale al Besiktas ma la situazione anche nel campionato non è affatto migliorata, anzi le topiche sono aumentate in maniera esponenziale.

Papere a ripetizione, colpa anche di Sophia?

Karius ha continuato a commettere papere assurde e clamorose anche in Turchia con il pubblico che l'ha ben presto scaricato e preso di mira imbrattando l'auto della sua ex fidanzata scrivendole sulla fiancata: "Loser", ovvero perdente. Il suo ex allenatore Senol Gunes ai microfoni del Sun si era sfogato per alcuni suoi errori decisivi in una partita contro il Konyaspor: "C’è qualcosa che non va in lui".

Il portiere tedesco avrebbe rotto con la sua fidanzata storica, la sexy Sophia Thomalla e questo starebbe condizionando ancora di più in negativo le sue prestazioni in campo con il Besiktas che non ha alcuna intenzione di riscattarlo dal prestito biennale dal Liverpool. Secondo quanto riporta il quotidiano turco Fotospor la seperazione dalla sua fidanzata avrebbe avuto delle ripercussioni negative sul suo rendimento in porta.

Karius starebbe anche conducendo una vita non troppo da atleta dato che secondo i media turchi sarebbe stato pizzicato spesso in giro per Istanbul a notte fonda. In estate Karius tornerà a Liverpool con buona pace dei tifosi dei Reds ma sarà solo di passaggio: bisognerà solo trovare una squadra che voglia dargli fiducia anche perché l'età parla ancora dalla sua parte, non sarà facile ma i campioni d'Europa in carica dovranno trovare una situazione che non scontenti nessuno, in primis i supporter dei Reds.

Sophia smentisce

Sophia Thomalla, però, ha voluto rispondere ai media turchi e ha postato su Instagram una foto sorridente con il suo Karius con tanto di didascalia: "Stavolta parliamo di qualcosa di sportivo, che in realtà ha a che fare con un concetto di non sportivo. Media turchi parlano di una separazione tra noi, aggiungono che Loris starebbe per questo motivo facendo serate e feste e non lavorerebbe in maniera professionale. Inventano citazioni, che non sono mai esistite. Ma inventarsi di sana pianta qualcosa? I giornalisti sportivi sono a volte più intraprendenti di chi realizza soap opera. Tra l’altro mi piacerebbe fare qualche festa con lui! Complimenti al giornalismo di qualità!".

