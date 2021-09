"Pronto per l'Inter...": scoppia la rivolta contro Kessie

Da leader e salvotore della patria a "problema": è questa la parabola discendente di Franck Kessie al Milan. Il centrocampista ivoriano non è partito alla grande in questa prima parte di stagione e contro l'Atletico Madrid la sua pesante ingenuità ha condizionato la sfida di San Siro. Un primo tempo giocato alla grandissima dai rossoneri che hanno chiuso in vantaggio per 1-0 grazie a Rafael Leao (che ha anche preso una traversa in rovesciata sempre nel primo tempo). L'espulsione dell'ex Atalanta, però, è una macchia troppo pesante perché ha indirizzato tutto il secondo tempo in favore dei colchoneros che alla fine hanno scardinato la porta di Maignan con Griezmann e Suarez su rigore al 97'.

Pioli sibillino

Kessie è stato massacrato dai social network ma "assolto" dal suo allenatore Stefano Pioli che non ha voluto, almeno davanti alle telecamere, affondare il tackle nei confronti del suo giocatore. "Kessie? È vero che era già ammonito e poteva stare più attento, ma non mi è sembrato un intervento da doppio giallo già al trentesimo. Di sicuro l'arbitro non è stato il migliore in campo...", questo il suo commento. Sul rigore assegnato all'Atletico una puntura al direttore di gara: "Sul rigore Kalulu è stato poco coordinato, ma erano molto vicini èd difficile dare una valutazione del tocco di mano, forse l'avversario l'aveva toccata appena prima... Diciamo che l'arbitro non è stato il migliore in campo".

Social roventi

Kessie è stato come detto bersagliato dai tifosi del Milan per una pesante ingenuità ma è ingeneroso accanirsi con l'uomo più decisivo per i rossoneri nello scorso anno e mezzo. Sicuramente sulle critiche al 25enne ivoriano pesa il mancato rinnovo di contratto e la paura per i tifosi di perderlo a costo zero come Gigio Donnarumma ed Hakan Calhanoglu. "Penso che Kessie sia pronto per passare all'Inter", il pensiero di un tifoso rossonero ferito.