Koopmeiners, solo Juve. Gasp rivela la sua partenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Solo Juve. Teun Koopmeiners ha le idee chiare e l'ha ribadito con forza nelle scorse ore alla dirigenza dell'Atalanta: il suo ciclo in nerazzurro dopo tre stagioni stellari (e sempre in doppia cifra) è da considerarsi terminato. Tanto che l'olandese non appare neppure interessato a giocare tra cinque giorni la finale di Supercoppa Europea in programma a Varsavia contro il Real.

Koop vuole andar via da Bergamo e firmare il prima possibile con la Vecchia Signora. D'altronde con la Juve il suo agente Bart Baving ha già trovato da tempo un'intesa di massima per un quinquennale da 4,5 milioni a stagioni. L'uscita allo scoperto del tecnico atalantino Gian Piero Gasperini ha ufficializzato ieri quello che era ormai il segreto di Pulcinella da almeno 3-4 mesi: «Koopmeiners ha un accordo con la Juve e non vuole più giocare con l'Atalanta». Apriti cielo. Le parole rilasciate a L'Eco di Bergamo hanno scoperchiato il vaso di Pandora e innescato il valzer delle polemiche. Il numero 7 si è chiamato fuori per stress e si sta allenando a parte negli ultimi giorni. Siamo ai titoli di coda di una telenovela diventata aspra negli ultimi capitoli. L'affare però è destinato ad andare in porto per 50 milioni più 5 di bonus. Con la Dea che ne ha investiti già 40 nelle ultime ore per portare a Bergamo il terzino destro Pubill (Almeria) e il centravanti Retegui (Genoa), oltre a cercare l'erede di Koop (piacciono Folorunsho e O'Riley).

Intanto la Juve è in chiusura pure per Todibo (dal Nizza in prestito con obbligo di riscatto allo scattare di determinate condizioni) e Nico Gonzalez (operazione da 30 milioni con la Fiorentina che può avere McKennie dai bianconeri). Per entrambi contratto fino al 2029. La Viola rimpiazzerà l'argentino con Gudmundsson in arrivo dal Genoa in prestito oneroso (7 milioni) con obbligo di riscatto a 18 milioni; mentre tra i pali i toscani puntano sullo svincolato De Gea: annuale da 2 milioni più bonus con rinnovo automatico al raggiungimento di tot presenze.

Il Milan è in chiusura per Emerson Royal, che arriverà dal Tottenham per 15 milioni (stipendio da 2,5 annui). Ieri intanto è sbarcato a Milano Alvaro Morata, che sarà presentato ufficialmente oggi alle ore 12 a Casa Milan. Infine Sensi torna al Monza: contratto annuale con opzione per l'ex Inter.