Lady Lautaro su tutte le furie con i ristoranti italiani: "Sono indignata..."

"Lo sapevate che in Italia in diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menu che danno alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata". Lo ha scritto in una stories pubblicata su Instagram di Agustina Gandolfo, la moglie di Lautaro Martinez.

Dopo una lunga ed estenuante trattativa con l'Inter, l'attaccante argentino ha prolungato il contratto con il club nerazzurro fino al 2026. Un meritato riconoscimento per Lautaro, finito al centro di numerose voci di mercato in estate, che adesso andrà a percepire un ingaggio di sei milioni di euro, uno stipendio quasi triplicato rispetto al precedente accordo. Per festeggiare il Toro ha portato a cena la splendida moglie, Agustina Gandolfo, in un lussuoso ristorante nella storica Galleria Vittorio Emanuele, che si affaccia su Piazza Duomo. Una cena davvero ricercata e invitante, a giudicare dai piatti prelibati, che la stessa Agustina ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

C’è stata però una piccola pecca nei festeggiamenti, che ha mandato su tutte le furie Lady Lautaro. Infatti, durante la cena Augustina ha fotografato il menu, rivelando un dettaglio curioso: "Lo sapevate che in Italia in diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menu che danno alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata. La cosa peggiore che molti italiani giustificano questo fatto dicendo che succede solo nei ristoranti di un certo livello. E quindi le donne non possono pagare se si tratta di una cena più costosa?" , ha scritto, non nascondendo il suo disappunto. Una reazione forse esagerata, che ha fatto subito il giro del web. In fondo si trattava soltanto di savoir faire, un gesto di galanteria che Agustina deve aver equivocato.

Per fortuna però questo particolare non ha rovinato i festeggiamenti per il rinnovo del contratto. Lautaro e Agustina stanno benissimo a Milano e da pochi mesi sono genitori della splendida Nina. Un fattore che di sicuro ha pesato nella decisione del Toro di restare all'Inter. È stata la stessa modella argentina a confermarlo rispondendo ad alcuni followers su Instagram: "Siamo molto felici di rimanere qua. È stata una decisione familiare, ci sentiamo a casa" , ha scritto la Gandolfo. I tifosi nerazzurri non potranno che apprezzare.

