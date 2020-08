Vergognoso insulto a Gasperini. ​Il "nemico" francese lo attacca

Raymond Domenech, ex ct della nazionale francese, non è stato mai né troppo simpatico né troppo tenero nei confronti dell'Italia e degli italiani e anche questa volta è entrato in tackle scivolato e contro un personaggio ben preciso: Gian Piero Gasperini. Il 68enne di Lione ha di fatto criticato e preso in giro l'allenatore dell'Atalanta per via di alcuni cambi ritenuti sbagliati dal tecnico di Pinerolo che ha visto sfumare la qualificazione nei minuti finali del match contro il Psg con l'Atalanta che ha accarezzato a lungo il sogno di staccare il pass per le semifinali di Champions League.

Cinguettio velenoso

Bravo au PSG pour cette belle émotion et merci à Gasparini pour ses changements de fin de match. Comme quoi la légende des entraîneurs italiens grand tacticien sur ce match reste une légende. Tuchel a eu plus de réussite . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) August 12, 2020

"Complimenti al Psg per questa bella emozione e grazie a Gasperini per i suoi cambi a fine partita. Questo dimostra che la leggenda che i tecnici italiani siano i migliori resta una leggenda. Tuchel ha fatto meglio", l'attacco dell'ex ct della Francia sconfitto nella finale del mondiale del 2006 dall'Italia di Marcello Lippi che sollevò la coppa del mondo sotto il cielo di Berlino che si dipinse di azzurro.

Reazioni veementi

Le parole al veleno di Domenech fanno seguito a quelle di qualche giorno fa in cui aveva elogiato Rudi Garcia che aveva sbattuto fuori dalla Champions League la Juventus. Renzo Ulivieri, presidente di Asso Allenatori, ha commentato a Lapresse le parole di Domenech: "Domenech come si dice dalle mie parti l'ha fatta un po' fuori dal vaso. Quella di ieri è una partita dalla lettura facile. Una squadra che cala fisicamente come l'Atalanta e davanti a grandi calciatori va in difficoltà. E' un'analisi talmente semplice che a Coverciano al corso allenatori non ne parliamo neanche. Se vuole venire lui a fare un seminario sulle sostituzioni. Dal punto di vista della lettura della gara non ce n'è per nessuno, forse si è dimenticato di Lippi nel 2006. Poi gli altri stanno migliorando ma su quel campo siamo ancora avanti".

Non solo Ulivieri, però, dato che diversi utenti sui social hanno attaccato l'ex ct della Francia: "Ma cosa hai vinto per parlare?", e ancora: "Grazie per aver sostituito Ribery con Trezeguet, idea geniale fargli tirare il rigore contro un portiere che lo conosceva benissimo", il commento al veleno di alcuni tifosi italiani che hanno voluto prendere le difese di Gasperini attaccando Domenech che ancora una volta non ha perso tempo per pungolare gli allenatori italiani e le squadre del Bel Paese.

