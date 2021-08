L'avvio da incubo di Szczesny: così ha fatto perdere punti alla Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri non è partita con il piede giusto in campionato ed ha già lasciato per strada due punti che potrebbero rivelarsi sanguinosi a fine stagione. I bianconeri, infatti, dopo essere passati in doppio vantaggio contro l'Udinese, grazie alle reti di Paulo Dybala e Juan Cuadrado, si sono fatti rimontare in maniera incredibile dai friulani che hanno prima segnato con Pereyra su calcio di rigore, ex della partita, ed hanno poi ultimato la rimonta a 7 dal 90' grazie a Gerard Deulofeu ma sua una papera immensa del portiere della Juventus che aveva anche provocato il penalty che ha di fatto riaperto la gara.

La rete di CR7 siglata in pieno recupero, al 95', avrebbe sicuramente salvato il numero uno polacco dalla pessima figuraccia rimediata alla Dacia Arena ma il Var ha annullato per offside millimetrico la rete del portoghese. La Juventus, dunque, si è fatta riprendere sul 2-2 dall'Udinese e senza ombra di dubbio è Wojciech Szczesny l'uomo in meno di questa prima giornata di Serie A.

Serata no

Szczesny si è sempre dimostrato un portiere affidabile in carriera ma già sul finire della passata stagione aveva inanellato una serie di errori che erano costati punti alla Juventus. Le due topiche contro l'Udinese hanno di fatto compromesso la sfida della Dacia Arena con due punti persi che potrebbero pesare a fine campionato. Se in occasione del calcio di rigore l'azione è una normale dinamica di gioco e ci può stare istintivamente di intervenire sul pallone, nella seconda circostanza la sua papera ha del clamoroso.

L'ex numero uno di Roma e Arsenal prima tenta un improvido dribbling, poi calcia direttamente su Stefano Okaka che era andato in pressing. Questo suo errore ha poi permesso a Deulofeu di segnare 2-2 con questo assist assolutamente involontario. La rete tra l'altro era stata annullata per fuorigioco, in un primo momento, salvo poi essere convalidata grazie all'ausilio del Var.

Dualismo in porta?

La Juventus ha lasciato partire Gigi Buffon, finito in Serie B al Parma mentre dal Genoa è rientrato Mattia Perin che ora spera di mettersi in mostra e di avere le chance per rubare il posto all'esperto compagno di reparto che sta dimostrandosi un po' meno affidabile rispetto al passato. Vero è che la stagione è appena inizata ma se il buongiorno si vede dal mattino, per Szczesny si preannuncia una stagione difficile e per questa ragione è lui l'uomo in meno di questa prima giornata di Serie A