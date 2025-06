Ma Sarri non lascia. C'è il jolly Rovella

Il Comandante non lascia la sua squadra in difficoltà ed è pronto a restarle affianco anche in questo momento complicato. Spazzate vie le voci relative al possibile addio di Maurizio Sarri, che veniva descritto come scontento per via del mercato bloccato della sua Lazio. Tanto che qualcuno aveva sussurrato di una clamorosa ipotesi dimissioni, smentita dal diretto interessato ai vertici del club capitolino.

Ma andiamo con ordine. I biancocelesti al momento non possono, infatti, effettuare operazioni in entrata. Il motivo principale di questo blocco risiede nel mancato rispetto di alcuni indicatori economici richiesti dalla FIGC per poter ottenere l'autorizzazione a operare sul mercato, in particolare l'indice di liquidità che già in passato aveva creato grattacapi alla società di Claudio Lotito. Come fare a superare questo impasse? Le strade sono due: o un aumento di capitale (difficile) o la cessione di alcuni giocatori che possano creare un saldo finanziario positivo (probabile). La vendita di Tchaouna al Burnely per 14 milioni finora non è stata sufficiente. Tradotto: va sacrificato qualche altro pezzo pregiato. Occhio ad esempio a Rovella che piace molto all'Inter. La Lazio tra l'altro non è stata bloccata in sede di mercato soltanto per l'indice di liquidità. Altri due parametri risultano al momento fuori norma, ovvero l'indice di indebitamento e il costo del lavoro allargato. Lotito starebbe però spingendo per l'introduzione anticipata delle nuove regole federali che eliminerebbero l'indice di liquidità già da questa sessione. Ma la FIGC ha ribadito che le nuove norme entreranno in vigore solo dal primo gennaio 2026. No quindi a modifiche retroattive. Secondo la nuova normativa verranno considerati solo due parametri: l'indice di indebitamento e il costo del lavoro allargato.

L'indice di liquidità, contestato da Lotito, verrà eliminato. Peccato che non sia però applicabile per l'estate 2025 e la relativa sessione di mercato che scatta ufficialmente martedì. Per la Lazio il rischio è di vivere un'estate torrida...