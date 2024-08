La Lazio trema poi cala il tris. Roma, 0 gol a Cagliari

Ascolta ora 00:00 00:00

Il doppio volto delle squadre della Capitale al debutto. Senza gol la Roma a Cagliari, tre quelli della Lazio che batte in rimonta la neopromossa Venezia. Inizia dunque in maniera molto diversa il nuovo corso delle romane: la squadra di Baroni sembra avere in Castellanos lo stoccatore che non dovrà far rimpiangere Ciro Immobile (già quattro reti decisive in Turchia con il Besiktas nelle prime gare stagionali); quella di De Rossi cerca nuovi leader in campo e soprattutto attende i gol del talentuoso Under 23 Soulé (ieri vivace soprattutto nel secondo tempo) e di Dovbyk.

Il tecnico della Roma regala 25 minuti a Paulo Dybala, tenuto in panchina per «scelta tecnica» e ai margini del progetto. La Joya si vede con una punizione che sbatte sulla barriera e con un assist che trova la testa di Dovbyk, la cui battuta finisce sulla traversa. In questa settimana l'argentino dovrà sciogliere le riserve sull'offerta araba dell'Al-Qasdiah - contratto biennale con opzione per un terzo a 15 milioni di euro netti più bonus che potrebbero portare l'ingaggio totale a 18 -. Il Cagliari si fa vedere nel primo tempo, pareggia la traversa subita con Marin e tira un sospiro di sollievo sul gol annullato a Pellegrini per fuorigioco.

Il Venezia parte fortissimo e spaventa la Lazio nelle prime battute della gara giocata all'Olimpico: pasticcio di Rovella in area, Andersen ringrazia e dopo 161 secondi porta avanti i veneti. Da quando la serie A è tornata a 20 squadre (stagione 2004-2005) è il gol più veloce della prima giornata. Ma la Lazio dimostra carattere e reagisce immediatamente. Sugli scudi Castellanos che all'11' approfitta dello svarione di Svoboda al quale ruba palla e sigla il pari. L'argentino si procura poi il rigore su cross di Noslin, trasformato dal nuovo capitano Zaccagni - passato da un divorzio sicuro a metà della scorsa stagione al rinnovo di contratto e alla fascia -. La Lazio chiude la pratica nel finale con l'autogol di Altare su tiro di lazzari e legittima il successo con il palo del solito Castellanos.

Positiva la prima di Baroni, già in testa insieme al

Verona sua ex squadra dopo 90 minuti; da rivedere la Roma di De Rossi che dà l'idea di un cantiere aperto con molti giocatori visti ieri in campo (vedi Dybala e Abraham) destinati ad andar via negli ultimi giorni di mercato.