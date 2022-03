"Ho un problema...". Il team radio di Leclerc all'ultimo giro: cosa è successo

Finalmente la Ferrari è tornata: Charles Leclerc ha vinto il GP del Bahrain e interrotto il digiuno che durava da Singapore 2019, quando Sebastian Vettel conquistò l'ultima vittoria del Cavallino. Una festa clamorosa perché al secondo posto si è piazzata l’altra rossa di Carlos Sainz, per un'indimenticabile doppietta.

Un trionfo che spazza via due anni di di critiche e che potrebbe rappresentare l'inizio di una nuova era. Perché nella prima gara stagionale la F1-75 è apparsa la migliore tra le macchine in griglia. La coppia Leclerc-Sainz fa sognare: il primo cinico in qualifica e perfetto in gara, il secondo solido e famelico nell'approfittare dei problemi di Max Verstappen.

Insomma tutto è filato liscio a Sakhir, ma nonostante ciò negli ultimi giri di gara nel muretto del Cavallino è calato il gelo dopo un preoccupante team radio con il leader della corsa Leclerc. Il monegasco, dopo il ritiro del più immediato inseguitore Verstappen, ha infatti comunicato in radio dei problemi al motore della sua F1-75 spaventando tutti gli uomini del team di Maranello che già pregustava la sua vittoria. Il 24enne di Montecarlo ha poi spento le comunicazioni e si è avviato tranquillamente verso il traguardo riportando la Ferrari al successo in F1 a oltre due anni e mezzo dall'ultima volta.

Una grandissima gioia per Leclerc che ha celebrato così l'incredibile successo di Sakhir: "È esattamente il modo in cui volevo iniziare la stagione, con un uno-due. Grazie Mattia e grazie ragazzi: siete dei grandi. Mamma mia. Dopo due anni difficili devo dire che non c'era modo migliore di iniziare questa stagione". Ma è subito dopo che il pilota Ferrari ha svelato il mistero riguardo a quei problemi alla F1-75 poi improvvisamente risolti: "Sto già immaginando la faccia che hai fatto quando ho detto che c'era qualcosa che non andava col motore – ha detto infatti Leclerc rivolgendosi a Mattia Binotto –. Povero gabbiano che ha perso la compagna" ha poi aggiunto citando la strofa della canzone del cantante neomelodico napoletano Gianni Celeste diventata recentemente virale su Tik Tok e usata per prendere in giro chi è rimasto male per qualcosa che gli è successo.

Da incorniciare anche la reazione di Binotto che, dopo aver tirato un sospiro di sollievo, ha rimproverato con il sorriso sulle labbra il suo pilota: "Mai più sti scherzi, Charles" ha detto il team principal della Ferrari a Leclerc, che dopo il successo nella prima gara stagionale si è immediatamente guadagnato il perdono dal capo.

