La Ferrari comincia col botto: una doppietta da urlo

La Ferrari è viva più che mai e se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione 2022 di Formula Uno parte con il botto per il Cavallino. Doppietta rossa in Bahrain con Charles Leclerc che vince, dopo una gara dominata dall'inizio alla fine, davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, terzo Lewis Hamilton che approfitta dei problemi tecnici di Perez al penultimo giro. Ritiro amaro per il campione del mondo Max Verstappen che da secondo in classifica è stato costretto a rientrare ai box a due giri dalla fine per problemi elettrici al powersteering e recupero di energia.

È la prima doppietta delle Rosse dal Gp di Singapore del 2019 con Sebastian Vettel che vinse proprio davanti a Charles Leclerc. Quarta l'altra Mercedes con Russell, quinto Magnussen, sesto Valterri Bottas, settimo Ocon, ottavo Tsunoda, nono Alonso e decimo Zhou. Grande prova di forza delle Ferrari con un Leclerc praticamente perfetto, tirato a lucido e concentrato per questa che dovrà essere la stagione del suo rilancio. Questo dovrà essere anche l'anno della rivincita sportiva per la scuderia di Maranello che dopo anni difficili vuole tornare a primeggiare nella classifica costruttori e piloti che mancano rispettivamente al 2008 e dal 2007. Questa, naturalmente, è solo la prima gara ma ora la Ferrari dovrà continuare su questa strada perché la stagione è appena iniziata e una rondine di certo non può fare primavera.

La gara

Leclerc parte forte fin dalla partenza e tiene la prima posizione. Hamilton supera Perez ed è subito quarto mentre Bottas perde sette posizioni in poche curve. Dopo sei giri il monegasco della Ferrari ha già due secondi di vantaggio sul campone del mondo olandese con Hamilton che pressa da vicino Sainz. Dopo tanti anni amari e sfortunati questa volta la Dea bendata ha sorriso ai colori rossi con il ritiro di Max Verstappen, a due giri dalla fine, che ha così permesso allo spagnolo Sainz di chiudere in seconda posizione completando così la doppietta Ferrari. Fortunato anche Lewis Hamilton che approfitta dei problemi dell'altra Red Bull di Perez per prendersi la terza posizione a un solo giro dalla fine del gran premio del Bahrain.