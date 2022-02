L'eredità cinese per i Giochi italiani

Dopo i Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, il pensiero vola al prossimo appuntamento, in calendario fra quattro anni esatti in Italia. Milano-Cortina 2026 può sembrare ancora lontano, ma in realtà è più vicino di quanto non si possa immaginare. In Cina abbiamo appena assaporato un'Olimpiade di altissimo livello, tanto dal punto di vista sportivo, con gare entusiasmanti, quanto da quello organizzativo, grazie ad un'efficienza di rara fattura. Questo significa che l'Italia ha appena ricevuto una enorme eredità dalle Olimpiadi di Beijing 2022; non solo per il modello di sostenibilità ambientale, sicuramente da riproporre e implementare, ma anche perché la cooperazione sportiva tra Italia e Cina continuerà a crescere sempre di più, trainando lo scambio economico e commerciale fra i due Paesi. Che cosa aspettarsi, dunque, da qui al 2026? Senza ombra di dubbio vedremo molti più atleti cinesi che competeranno ad alto livello, spinti dall'esperienza maturata durante Beijing 2022 e desiderosi di ottenere importanti vittorie, nel nome del rispetto, dell'unione e dell'amicizia fra i popoli. Alla luce del grande sviluppo degli sport invernali in Cina, infatti, è plausibile immaginare un'intensa attività di collaborazione tra la Federazione italiana e quella cinese, oltre a qualche progetto comune. È fondamentale che possa nascere una cooperazione tra Italia e Cina, anche perché l'appuntamento di Milano-Cortina 2026 riceverà il testimone direttamente da Pechino. Ricordiamo che i Comitati Olimpici Italiano e Cinese hanno recentemente firmato un Memorandum d'intesa sulla cooperazione negli sport invernali. Appare quindi scontato immaginare che l'esperienza delle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022 sarà assorbita dall'Italia. In ambito pratico, l'evento appena terminato in Cina risulterà essere un modello virtuoso di inclusività, apertura e sostenibilità, sia ecologica che economica. I grandi traguardi raggiunti dalle Olimpiadi cinesi spingeranno Milano-Cortina 2026 a modernizzare il territorio, e, di conseguenza, a migliorare la qualità della vita delle persone nello svolgimento della loro quotidianità. Il conto alla rovescia è iniziato: nel frattempo, cresce, giorno dopo giorno, l'attesa per la grande onda che i Giochi Olimpici italiani produrranno in termini di pubblico e non solo.