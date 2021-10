L'ex Barzagli stronca la Juventus: "Non sanno più difendere"

15 gol subiti in 11 giornate di campionato: è questo il pessimo score messo insieme dalla retroguardia della Juventus. I campioni d'Europa Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, più il giovane ma costoso olandese Matthijs de Ligt insieme al portiere Wojciech Szczesny e a tutti gli altri compagni di squadra stanno facendo acqua da tutte la parti con un ex Juventus rimasto stupito da questa cosa. L'ex in questione è Andrea Barzagli che ai microfoni id Dazn ha commentato l'ennesima sconfitta della Vecchia Signora: "Per difendere tirano la monetina".

Problemi difensivi

Secondo Andrea Barzagli, grande membro della BBC tra il gennaio del 2011 e il 2019 e vincitore di otto scudetti consecutivi con la Juventus, ha commentato così la fase difensiva della sua ex squadra: "Il Verona ha fatto 20 minuti meglio dalla Juventus, niente da dire. C'è poca pressione, poi chiaramente il gol lui lo deve fare, (riferendosi alla prodezza di Giovanni Simeone che dopo il poker alla Lazio sembra averci preso gusto), però non puoi tirare la monetina ogni volta e pensare "lo lascio tirare" e vediamo cosa succede, queste le nette parole dell'ex difensore di Wolfsburg e Palermo.

15 gol subiti in undici giornate di campionato: per ritrovare questi pessimi numeri in casa bianconera bisogna tornare indietro di 60 anni: stagione 1961-1962. Troppi errori individuali con il primo nato da un retropassaggio suicida di Arthur, con il secondo invece con poca pressione da parte di Leonardo Bonucci nei confronti del figlio d'arte Giovanni Simeone che ha poi spaccato la porta con un gol da applausi.

Rispetto per la maglia