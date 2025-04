Lezione di Tudor: mette al muro i cambi svogliati non da Juventus

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà (forse) vero che Igor Tudor è un allenatore a scadenza, ma di sicuro sta prendendo molto sul serio il suo incarico da allenatore più o meno precario della Juventus. Succede così che, dopo essersi presentato come portatore sano dei principi della juventinità raccontando anche un paio di aneddoti chiamando in causa Del Piero e Zidane per esaltarne umiltà e diponibilità, due sere fa non ha nascosto la propria delusione rispetto al modo in cui erano entrati in campo alcuni giocatori nel corso della partita contro il Lecce. «Non mi sono piaciuti e, dopo averlo detto a loro, lo dico davanti a tutti. Ormai, con le cinque sostituzioni, si può cambiare mezza squadra e bisogna che tutti si facciano trovare pronti». Cosa che non è accaduta e che si spera non accada più.

Nel frattempo, dietro la lavagna sono finiti Kolo Muani, Weah, Conceicao e per certi versi anche Cambiaso. Soprattutto i primi tre sono in effetti apparsi svagati e lontani dal mostrare l'approccio giusto nei momenti decisivi della gara. Non a caso il Lecce, dopo avere accorciato le distanze, si è ripresentato almeno un paio di volte dalle parti di Di Gregorio facendo venire qualche brivido di troppo al popolo bianconero. I tre punti sono infine arrivati ugualmente, ma quella che pareva una partita in ghiaccio è tornata in bilico come non era stato messo in preventivo.

«Pedalare e basta, non penso ad altro ancora Tudor -. Per raggiungere il nostro obiettivo, serve l'atteggiamento giusto». Che non c'è stato, appunto. E che, se ci si ritiene degni di vestire il bianconero, bisogna invece mostrare in qualunque momento.

In campo e fuori: come facevano Del Piero e Zidane, come ha imparato a fare Tudor che è stato chiamato al capezzale della Signora anche per trasmettere un certo senso di appartenenza. Una lezione che evidentemente non è ancora stata recepita appieno e che necessita di alcune ripetizioni.