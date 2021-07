L'incoraggiamento di Berlusconi: ''Comunque vada, orgoglioso di voi''

''Comunque vada, orgogliosi di voi. Forza Italia''. Lo scrive su Twitter Silvio Berlusconi mentre gli Azzurri sono in campo contro l'Inghilterra.

La finale di Euro 2020 è iniziata nel peggiore dei modi per l'Italia, che ha preso gol dall'Inghilterra dopo meno di due minuti. Un risultato che gli azzurri non sono riusciti a raddrizzare per tutto il primo tempo. Gli azzurri cambiano totalmente volto nel secondo tempo, agguantando il pareggio con un gol di Leonardo Bonucci. Le vicende dell'Italia non potevano lasciare indifferente Silvio Berlusconi: del resto il calcio resta sempre uno dei suoi grandi amori. Proprio lui che col calcio ha vissuto memorabili imprese come presidente del Milan, non poteva perdersi la finalissima Inghilterra-Italia.

Così nell'intervallo il Cavaliere pubblica sui suoi canali social il suo personalissimo incoraggiamento all'Italia di Roberto Mancini. Cosa meglio di seguire il match clou a tavola, insieme a un amico? Regola applicata anche da Berlusconi, che guarda Inghilterra-Italia insieme ad Adriano Galliani. Maxi schermo e grande tifo per i due, protagonisti per anni alla guida del Milan ed ora impegnati nella nuova avventura con il Monza.

