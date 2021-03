C'è la prova: Ronaldo andrà via? Dove può giocare dopo l'estate

Cristiano Ronaldo continuerà la sua avventura alla Juventus o lascerà Torino in estate? Questo è il quesito che si stanno ponendo in tanti, media, tifosi bianconeri e soprattutto i dirigenti di Corso Galileo Ferraris. In Spagna sono certi che CR7 farà ritorno al Real Madrid con Zinedine Zidane che nei giorni scorsi era stato sibillino in merito all'argomento: "Cristiano torna a Madrid? Vediamo. Sappiamo quello che ha fatto qui a Madrid ma è della Juventus e portiamo rispetto per questa cosa", concetto poi ribadito al termine del match contro l'Atalanta ai microfoni di Mediaset: "Abbiamo parlato tanto di questa cosa, è un giocatore della Juve e lo lasciamo tranquillo".

L'indizio social

Cristiano Ronaldo ha giocato per nove anni al Real Madrid segnando la bellezza di 450 reti totali in 438 presenze complessive e il suo ritorno in blancos sarebbe gradito a molti in Spagna. C'è un indizio social, però, che non è sfuggito agli utenti con Marcelo che ha commentato con un "Soon", ovvero presto, un video in cui c'era protagonista CR7.

Nel video postato su Instagram dalla rivista "433" si vede il brasiliano festeggiare la Champions League, bacia lo stemma del club e poi aspetta il proprio Cristiano. I due, grandi amici, festeggiano e gioscono insieme con la tipica esultanza del portoghese con tanto di "siuuu" incorporato. Questo video ha ricevuto tanti like e il commento "presto" da parte di Marcelo quasi come a dire: "Amico, ci rivediamo presto qui a Madrid". Quest'unica parola ha scatenato le fantasie dei tifosi della Juventus ma anche di quelli spagnoli che non l'hanno affatto dimenticato.

Campione ferito

Cristiano Ronaldo non ha gradito le critiche ricevute dai media per l'eliminazione della Juventus dalla Champions League e per la sua brutta prestazione dal Porto e al termine del match vinto contro il Cagliari, con la sua tripletta decisiva, ha preferito non rispondere alle domande di Sky Sport trincerandosi prima dietro al silenzio assordante e poi affidando ai social i suoi pensieri.

In tre anni di Juventus Cristiano ha sempre dimostrato di essere un leader, un goleador e un uomo squadra ma in Champions League ha spesso deluso soprattutto nelle ultime due stagioni e questo potrebbe spingere la Juventus a fare qualche riflessione in estate con il lusitano che potrebbe salutare la Serie A e Torino un anno in anticipo rispetto alla sua naturale scadenza del contratto.

