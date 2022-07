L'Inghilterra femminile è campione d'Europa: battuta la Germania ai supplementari

L'Inghilterra si laurea campione d'Europa. La nazionale allenata da Sarina Wiegman batte la Germania 2-1 nella finale degli Europei femminili disputata a Wembley e conquista così il suo primo titolo europeo. Una partita dove regna l'equilibrio, con il match sbloccato dalle padrone di casa al 62' grazie a Toone. La reazione tedesca porta al pareggio di Magull al 79'. La gara poi viene decisa nei tempi supplementari dalla rete di Kelly al 111'.

A Wembley, davanti ad 87.192 spettatori, l’Inghilterra sale sul gradino più alto d’Europa. Un percorso netto con solo vittorie, quello delle Leonesse, dalla partita inaugurale del 6 luglio all'Old Trafford di Manchester fino alla finale, dove si affrontavano il miglior attacco del torneo, ovvero quello inglese, con 20 gol all'attivo, e la migliore difesa, quella tedesca, con una autorete e zero gol subiti nella competizione.

Partono meglio le Leonesse: al 3' arriva la prima grande occasione da gol con White. Sette minuti dopo, sono invece poi le tedesche, che hanno perso durante il riscaldamento la capitana Alexandra Popp, a rendersi pericolose con Däbritz dal limite dell’area di rigore: la sua conclusione viene respinta di testa da Bronze. La squadra di Martina Voss-Tecklenburg va poi vicinissima alla rete al 26’ con Hegering, che colpisce a pochi centimetri dalla linea di porta: le inglesi si salvano in qualche modo. Il primo tempo si conclude con un tiro di White che termina alto.

A inizio ripresa, partenza intensa della Germania che sfiora il vantaggio con Magull da distanza ravvicinata. La classica legge del gol sbagliato, gol subìto sembra trovare piena applicazione al 62’, quando Ella Toone, entrata pochi minuti prima dalla panchina, sfrutta al meglio un grande assist di Walsh e trafigge Frohms. Le tedesche raggiungono comunque il pareggio a 11 minuti dalla fine: dalla destra, Wassmuth pesca alla perfezione Lina Magull che insacca sul primo palo col sinistro.

La partita non cambia alla fine dei tempi regolamentari. A decidere la gara nel secondo tempo supplementare, a favore delle Leonesse, è Chloe Kelly al 111': l'attaccante inglese sfrutta una palla vagante in area e da pochi passi porta la Nazionale inglese a conquistare il suo primo titolo europeo nella storia.

Proprio così l'Inghilterra aveva perso due finali europee su due mentre la Germania ne aveva vinte otto su otto. E per la seconda volta di fila, ad alzare il trofeo è stata la nazionale padrona di casa, sulle note di "Football’s coming home" e con il principe William a portare in campo la coppa. Dopo la grandissima delusione di Euro 2020, è per prima la Nazionale femminile a riscrivere la storia del calcio inglese.

