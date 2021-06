L'insolito coraggio di attaccare sempre

Mamma li azzurri. Quando si gioca contro un bunker, come quello allestito dalla Turchia per oltre un'ora, basta trovare l'apri-scatola per spianare la strada verso il successo, meritato e rotondo che inaugura col piglio giusto l'europeo azzurro del grande riscatto nazionale che è anche e soprattutto calcistico. Già perché la Nazionale è reduce, lo sappiano bene, dal disastro mondiale di Ventura mentre i club sono alla rincorsa di un credito nelle coppe che non arriva da 11 anni procurando dissesti finanziari ai bilanci delle società più accreditate. L'apri-scatola, nell'occasione, è uno degli ultimi arrivati alla corte del ct, quel Domenico Berardi, finalmente maturato ed educato dagli schemi di De Zerbi nel Sassuolo. In coppia con Insigne sono loro a palleggiare e ad aprire varchi, a provare da ogni posizione utile prima di guadagnare lo sbocco utile. Ecco quello che forse manca all'appello per diventare qualcosa di più di una brillante nazionale, capace di stupire subito: il talento balistico da fuori area. A ben rivedere il passato azzurro, forse l'accostamento più appropriato è quello con l'Italia di Azeglio Vicini, mondiale del '90, quando spuntarono all'improvviso Schillaci e Baggio invece di Vialli e Carnevale partiti titolari e poi usciti di scena senza rimpianti. Immobile colpisce alla seconda palletta utile, Insigne quando lo pescano solo soletto in una difesa ormai allo sbando. Quello che colpisce ed entusiasma della mentalità azzurra è il comportamento dopo il harakiri di Demiral a inizio ripresa. Invece di rinculare, di speculare sull'1 a 0, secondo vecchia scuola italianista, la Nazionale di Mancini obbedisce ad altri comandamenti e così invece di aspettare l'improbabile reazione di Calhanoglu e soci, asfaltati nella corsa e nel pressing, continuano a comandare il gioco, a guadagnare palloni preziosi in aggressività fino a puntellare il risultato con un altro paio di sigilli che consentono di trasformare la serata inaugurale in un'autentica cavalcata.