L'Inter non molla su Lookman: pronto il rilancio di Ferragosto. Il Diavolo sui carboni ardenti per il bomber: Dusan o Hojlund?

Porte girevoli in casa Milan: neanche il tempo di dare l'addio a Malick Thiaw volato al Newcastle per 42 milioni (bonus compresi) che i rossoneri sono già in chiusura per il suo sostituto. Dal Genoa, infatti, è in arrivo in rossonero il centrale belga Koni De Winter per 20 milioni più bonus. Pronto per il classe 2002 un contratto fino al 2030 da 2 milioni a stagione.

Un'operazione che fa sorridere pure la Juve che vanta il 20% sulla vendita del suo ex calciatore. Il Diavolo ha virato su De Winter dopo che la Fiorentina ha fatto muro per Pietro Comuzzo, considerato incedibile dal presidente viola Rocco Commisso. Niente da fare pure per Giovanni Leoni, il cui prezzo (40 milioni) è stato considerato troppo elevato. Motivo per cui i rossoneri hanno mollato la presa per il classe 2006, lasciando campo libero all'Inter e al Liverpool nella corsa al centrale in odore di convocazione in nazionale (Gattuso è pronto a chiamarlo per le sfide contro Estonia e Israele di inizio settembre).

Nel frattempo il Milan è a un passo dal chiudere anche l'acquisto del terzino destro svizzero Zachary Athekame dello Young Boys per 10 milioni (bonus compresi). Pronto un accordo fino al 2029 con opzione per il 2030 per il laterale elvetico. Davanti il Milan deve decidere su chi puntare per il ruolo di centravanti tra Vlahovic (in uscita dalla Juventus) e Hojlund (Manchester United). Per il primo lo scoglio resta sempre lo stipendio troppo elevato; mentre il danese può prendere quota - qualora decidesse di lanciare gli inglesi - con la formula del prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto (40 milioni).

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter nei prossimi giorni tornerà alla carica con l'Atalanta per portare Ademola Lookman a Milan. Sul piatto 45-46 milioni più bonus per ottenere il via libera della Dea, che intanto lavora agli acquisti di Muniz (Fulham) e Moreira (Strasburgo). Due affari che - qualora dovessero concretizzarsi - potrebbero ammorbidire i Percassi nella trattativa per il nigeriano. Anche perché l'attaccante ha già scartato le opzioni inglesi, impedendo alla Dea di provare a scatenare un'asta internazionale.

Il Napoli si rifà il look sulle corsie esterne difensive: preso il terzino sinistro Miguel Gutierrez dal Girona per 20 milioni (contratto quinquennale); mentre sulla fascia destra gli azzurri insistono per Juanlu Sanchez (Siviglia). Ceduto invece Jack Raspadori all'Atletico Madrid per 26 milioni: oggi l'attaccante della nazionale italiana sosterrà le visite mediche in Spagna. Infine la Juventus si avvicina al ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG a titolo definitivo per 45 milioni in prestito con obbligo di riscatto.

Pronto un quinquennale da 7 milioni all'anno per il francese; mentre per il centrocampo avanza l'idea O'Riley per la Vecchia Signora. Un affare destinato ad andare in porto in caso di partenza di Miretti e Douglas Luiz, che non rientrano nei piani di Tudor.