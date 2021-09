L'Inter non sfonda con lo Shakhtar. Infortunio choc per Traoré

L'Inter di Simone Inzaghi ottiene il primo punto in Champions League dopo la beffa casalinga subita nella prima partita contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I nerazzurri, come l'anno scorso, non riescono a sfondare contro gli ucraini e per la terza volta consecutiva finisce 0-0 con gli ospiti che hanno molto da recriminare per le tante occasioni da rete avute. La traversa di Barella, due gol divorati da Lautaro Martinez e Dzeko, due miracoli di Pyatov: è questo lo score della partita che ha visto gli ucraini sempre guizzanti, sul pezzo e spesso in area di rigore dell'Inter ma senza mai impegnare in grandi parate Handanovic.

Il prossimo match vedrà di fronte la squadra di Inzaghi contro i moldavi dello Sheriff Tiraspol e lì non bisognerà fallire: serviranno infatti sei punti per mettere in salvo la qualificazione con due giornate d'anticipo. Da segnalare il bruttissimo infortunio occorso al malcapitato e sfortunato Lassina Traorè che in uno scontro di gioco con Dumfries ha avuto la peggio con la sua gamba che ha fatto una torsione innaturale. Bello il gesto di Barella, Lautaro Martinez e dello stesso Dumfries che sono rimasti con lui fino alla sua uscita dal campo soccorso dallo staff sanitario.

La cronaca della partita

Nel primo tempo Traoré si infortunia in uno scontro di gioco fortuito con Dumfries tanto da dover uscire dal campo sostituito da Tete. Barella colpisce la traversa con un tiro a giro meraviglioso dalla distanza con gli ucraini che che si rendono comunque sempre pericolosi in contropiede. Al 29' Lautaro Martinez sfiora il gol con un bel tiro a giro mentre al 34' Dzeko si divora il vantaggio sparando fuori da pochi passi.

Nella ripresa lo Shakhtar riparte aggressivo e l'Inter fa molta fatica a ripartire. I nerazzurri rischiano molto tra il 50' e il 52' con l'indemoniato Solomon davvero incontenibile. Lauitaro ha una buona chance al 66' su errore de portiere ucraino ma la spara alta. Nel finale di gara Pyatov si supera due volte prima su un tiro al bacio di Correa e sul calcio d'angolo seguente su una testata di de Vrij. Finisce 0-0 a Kiev e per l'Inter è comunque un buon risultato ma nelle prossime due sfide serviranno 6 punti.

Il tabellino

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vecino (82' Gagliardini), Brozovic (55' Calhanoglu), Barella, Dimarco (82' Perisic); Dzeko (55' Correa), Lautaro Martinez (70' Sanchez) All. Inzaghi.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Alan Patrick, Pedrinho, Solomon; Traoré (11' Tete)