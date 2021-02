L'Inter regala la partita alla Juventus: i bianconeri vincono 2-1

L'Inter di Antonio Conte fa e disfa contro la Juventus di Andrea Pirlo. I nerazzurri, infatti, dopo essere passati in vantaggio al 9' grazie a Lautaro Martinez hanno fatto harakiri regalando due gol ai bianconeri. Il primo, al 25', per il fallo ingenuo di Young su Cuadrado che ha così indotto Calvarese, dopo averlo rivisto al Var, a concedere il rigore per la Juventus con CR7 glaciale dagli undici metri. Il secondo regalo nove minuti dopo grazie alla premiata ditta Bastoni-Handanovic che regalano il pallone a CR7 che deposita in rete di sinistro.

Nel secondo tempo l'Inter avrebbe di certo meritato qualcosa in più ma gli errori sottoporta di Sanchez e Darmian non hanno permesso ai nerazzurri di pareggiare ma anzi di uscire sconfitti dal campo per 1-2. Da segnalare il nervosismo di Vidal per la sostituzione e la perplessità di CR7 nei confronti di Pirlo per lo stesso motivo. Tra sette giorni allo Stadium la sfida di ritorno con Lukaku e Hakimi in più in campo, oggi assenti per squalifica. Tra i nerazzurri, però, mancheranno i due cileni Vidal e Sanchez che saranno squalificati. Servirà un mezzo miracolo per ribaltare una qualificazione alla finale di Coppa Italia che si è messa in salita. La Juventus, invece, gongola e si augura di strappare il pass per l'atto finale della Coppa nazionale: basterà non perdere con più di due gol di scarto.

La cronaca della partita

L'Inter parte subito forte e al 9' passa in vantaggio con Lautaro Martinez al termine di una grandissima azione. Vidal lancia in profondità Sanchez che tiene botta su Demiral e serve l'accorrente Barella che la mette in mezzo per l'argentino che brucia de Ligt e buca Buffon, non perfetto nella circostanza. La Juventus alza il baricentro e al 25' Young trattiene per un braccio Cuadrado sul cross di Bernardeschi: Calvarese viene richiaamato al Var e concede il rigore.

Dal dischetto CR7 fa secco Handanovic. Passano 9 minuti e l'Inter fa un altro grande regalo ai bianconeri con Bastoni e Handanovic che non si capiscono e regalano la palla a CR7 che si allarga e deposita in rete di sinistro. Nel finale di primo tempo Handanovic para il tiro centrale di Bentancur.

Nella ripresa la Juventus riparte in contropiede con Bernardeschi che va al tiro al 54': grande parata di Handanovic che la mette in angolo. Sul ribaltamento di fronte Demiral compie un miracolo su Sanchez, che doveva fare meglio, su un grnade regalo di Bentancur. Al 69' Darmian fa tutto bene in area, converge e ci prova con il sinistro: para Buffon. Lautaro, Barella ed Eriksen ci provano tra il 71' e il 77' ma senza fortuna. Il forcing finale non produce un pareggio: finisce 1-2 per la Juventus la sfida d'andata della Coppa Italia.

Il tabellino

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni (85' Pinamonti), Darmian, Barella, Brozovic (85' Sensi), Vidal (72' Eriksen), Young (65' Perisic), Sanchez, Lautaro Martinez

Juventus: Buffon, Cuadrado, de Ligt, Demiral, Alex Sandro, McKennie (89' Chiesa), Rabiot, Bentancur (78' Arthur), Bernardeschi (59' Danilo), Kulusevski (90' Chiellini), Cristiano Ronaldo (78' Morata)

Reti: 9' Lautaro Martinez (I), 26' e 35' Cristiano Ronaldo (J)

