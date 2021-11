L'Inter riapre il campionato: il Napoli ko 3-2. Brividi nel finale

L'Inter di Simone Inzaghi fa la voce grossa contro il Napoli capolista dell'ex dal dente avvelenato Luciano Spalletti. I nerazzurri vincono per 3-2, in rimonta al termine di una partita ben giocata dai padroni di casa che hanno legittimato la vittoria con una prestazione matura, di qualità, quantità e soprattutto ordinata anche se Inzaghi dovrà lavorare un po' sulla tenuta fisica dato che negli ultimi 15' la squadra ha sofferto l'iniziativa del Napoli.. A decidere il match in favore della Beneamata, dopo l'iniziale vantaggio partenopeo siglato da Zielinski, ci hanno pensato il rigore di Hakan Calhanoglu, il colpo di testa di Ivan Perisic sul finire del primo tempo e il sigillo finale di Lautaro Martinez che si riscatta dopo il rigore fallito nel derby (con tanto di scuse ai tifosi dell'Inter).

La rete di Dries Mertens ha poi reso pepato il match fino al 98'. La grande parata di Handanovic, nel finale con un bel po' di fortuna, ha sigillato un successo davvero importante con Mertens che al 97' ha graziato letteralmente i nerazzurri calciando altissimo da alta posizione da pochi metri Con questo successo l'Inter vince il primo scontro diretto stagionale dopo tre pareggi contro Juventus, Milan e Atalanta e la sconfitta contro la Lazio, si porta a meno 4 dalla coppia di testa formata proprio dal Napoli e dal Milan (sconfitto ieri dalla Fiorentina) e soprattutto dà un grande segnale al campionato: per lo scudetto i nerazzurri ci sono eccome. Da segnalare l'indifferenza nei confronti dell'ex tecnico Luciano Spalletti che alla vigilia si era augurato di non ricevere fischi da parte dei suoi ex tifosi. Nota a margine i tanti infortuni alla testa con i contatti Skriniar-Osimhen ( con quest'ultimo costretto ad uscire dal campo), Dzeko-Mario Rui e infine Dzeko-Ospina con entrambi che hanno chiuso con il turbante.

| TRIPLICE FISCHIO



É FINITA!!!!!

I nerazzurri vincono a San Siro

Il tabellino

Inter: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Reti: 17' Zielinski (N), 24' Calhanoglu (I), 46' Perisic (I), 61' Lautaro Martinez (I), 79' Mertens (N)