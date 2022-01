L'Inter risponde al Milan: come cambia la classifica di Serie A

L'Inter di Simone Inzaghi, nel 2022, continua a fare quello che faceva nel 2021: vincere. I nerazzurri hanno regolato con un gol per tempo la Lazio di Maurizio Sarri, unica squadra a battere la Beneamata nel girone d'andata. Bastoni e Skriniar hanno regalato un successo fondamentale e meritato all'Inter che si riprende così la vetta della classifica con un punto di vantaggio sul Milan di Stefano Pioli e con una partita ancora da recuperare (quella non giocata lo scorso 6 gennaio contro il Bologna per volere della Asl emiliana).

Oltre ai due gol realizzati, l'Inter di Simone Inzaghi ha dato per l'ennesima volta in stagione un senso di superiorità netta in ogni reparto, con un possesso palla ragionato, un gioco fluido e una facilità incredibile a produrre azioni da rete. Una grande parata di Strakosha su Lautaro Martinez, un gol annullato al Toro per un fuorigioco millimetrico sullo 0-0 e tantissime altre occasioni create sono lo specchio di una squadra in fiducia che gioca ormai con il pilota automatico e nonostante l'assenza a centrocampo di uno dei suo fari, Hakan Calhanoglu, la differenza non si è vista.

Miglior attacco del campionato con 51 reti realizzate e seconda miglior difesa con 16 reti subite, una in più del Napoli dell'ex Luciano Spalletti. Come detto, i nerazzurri con questo successo meritato sale a quota 49 punti e dà un grande segnale alle avversarie che lottano per lo scudetto, ovvero Milan e Napoli vittoriose contro Venezia e Sampdoria. L'Inter, però, manda un messaggio chiaro anche alla Juventus di Massimiliano Allegri, oggi vittoriosa in rimonta da 3-1 a 3-4 contro la Roma di José Mourinho, in vista della finale di Supercoppa italiana. I prossimi due impegni della Beneamata saranno appunto Juventus e Atalanta, a domicilio, in campionato: due appuntamenti fondamentali per la stagione della squadra di Simone Inzaghi.

Il tabellino



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (Dal 77' Darmian), Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez (Dal 73' Correa), Lautaro (Dal 73' Dzeko). All. S. Inzaghi



LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (Dal 80' Lazzari), Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (Dal 66' Lucas Leiva), Basic (Dal 66' Luis Alberto); Felipe Anderson (Dal 60' Zaccagni), Immobile, Pedro. All. Sarri

Reti: 30' Bastoni (I), 36' Immobile (L), 66' Skriniar (I)

La classifica di Serie A

Inter 49*, Milan 48, Napoli 43, Atalanta 41, Juventus 38, Lazio, Roma e Fiorentina*32, Sassuolo ed Empoli 28, Bologna*, Hellas Verona 27, Torino ** 25, Udinese**, Sampdoria 20, Spezia 19, Venezia* 17, Cagliari* 13, Genoa 12, Salernitana** 11