L'Inter si fa rimontare dal Sassuolo: finisce 3-3 al Meazza

L'Inter di Antonio Conte perde la grande occasione per portarsi a meno due dalla Lazio e a meno 6 dalla Juventus e dice forse addio alle sue ambizioni scudetto. Il 3-3 maturato contro il Sassuolo al termine di una partita pazza è la degna sintesi di una squadra che non è forse ancora matura per potersi giocare il tricolore. Neroverdi subito in vantaggio con la rete di Caputo, nerazzurri caparbi e bravi a ribaltarla nel finale di primo tempo con il rigore di Lukaku e Biraghi, al primo gol in campionato con la maglia nerazzurra.

Nella ripresa Gagliardini sbaglia un gol clamoroso a porta vuota cogliendo la traversa e questo risulterà decisivo ai fini del risultato con i neroverdi che pareggiano con Berardi su calcio di rigore per l'ingenuo fallo di Young su Muldur. L'Inter, però, la ribalta ancora con la rete di Borja Valero a quattro da novantesimo ma all'89' i nerazzurri si fanno ancora beffare da Magnani e Skriniar viene espulso nel finale. Con questo pareggio l'Inter sale a quota 58 e dice probabilmente addio ai sogni scudetto con la Juventus ora in vantaggio di otto punti. Neroverdi a quota 33 punti. Ora in campo Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria.

Ore 19:30 Inter-Sassuolo 3-3 (Caputo, Lukaku, Biraghi, rig. Berardi, Borja Valero, Magnani)

La cronaca della partita

La partita dell'Inter si fa subito in salita con il gol di Caputo che fredda Handanovic sul bel filtrante di Djuricic al 4': disattenti nella circostanza Bastoni e Ranocchia. La reazione arriva all'11' con Sanchez che svetta di testa sul cross di Biraghi ma la sfera finisce a lato. Biraghi ci prova su punizione al 15' con Consiglia che la alza in corner. L'Inter ci prova ma fa fatica a scardinare il muro eretto dai ragazzi di De Zerbi. Berardi al 29' mette i brividi ad Handanovic con un sinistro al veleno che si spegne sul fondo. Al 40' ecco l'episodio che fa cambiare la partita: Eriksen serve in area Skriniar e Boga lo atterra: Massa è lì vicino e concede il rigore con il belga che dal dischetto spiazza Consigli. In pieno recupero del primo tempo Sanchez serve in area di rigore Biraghi che di sinistro fulmina il portiere neroverde.

Nella ripresa Biraghi ci prova ancora su punizione al minuto 48' ma Consigli si salva in angolo. Eriksen serve al limite dell'area di rigore Gagliardini che va al tiro di destro da fuori area: il portiere neroverde si salva ancora in angolo. Lautaro serve Lukaku al 64', il belga calcia bene e Consigli respinge: sulla ribattuta, a porta vuota, Gagliardini la stampa sulla traversa. Il Sassuolo preme e al 76' chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Young ma per l'arbitro e il Var è tutto regolare. Young entra in maniera scomposta su Muldur all'80' e Massa concede il rigore: dal dischetto Berardi fa secco Handanovic.

Lautaro va al tiro alll'83' e Consigli respinge sui piedi di Lukaku ma l'arbitro annulla per fuorigioco del belga. Candreva batte una punizione morbida all'86' e Borja Valero che arriva da dietro insacca: l'Inter torna in vantaggio. Lukaku se ne va in contropiede all'88 e serve Candreva che si divora il 4-2 e sul ribaltamento di fronte Muldur impegna Handanovic alla parata in angolo. Dagli sviluppi del corner Magnani la insacca da pochi passi beffando così Handanovic per la terza volta. In pieno recupero Skriniar prende il secondo giallo e viene espulso.

Il tabellino

Inter: Handanovic; Skriniar, Ranocchia (54' de Vrij), Bastoni; Moses (75' Candreva), Gagliardini, Borja Valero, Biraghi (75' Young); Eriksen (62' Agoumé); Lukaku, Alexis Sánchez (62' Lautaro Martinez)

Sassuolo: Consigli; Müldür, Chiriches (79' Magnani), Ferrari, Rogério (46' Kyriakoupoulos); Magnanelli (58' Locatelli), Obiang; Berardi, Djuricić, Boga (67' Haraslin); F.Caputo (58' Defrel)

Reti: 4' Caputo (S), 40' Lukaku (I), 46' Biraghi (I), 81' Berardi (S), 86' Borja Valero (I), 89' Magnani

La classifica di serie A

Juventus 66, Lazio 62, Inter 58, Atalanta 51, Roma 45, Napoli 42, Parma e Milan 39, Verona 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 33, Torino e Fiorentina 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Genoa e Lecce 25, Spal 18, Brescia 17.

