L'Inter travolge il Viktoria Plzen e vola agli ottavi di finale di Champions

L'Inter di Simone Inzaghi non sbaglia la partita contro il Viktoria Plzen, vince con un netto e perentorio 4-0, in gol anche Lukaku dopo soli 3' dal suo rientro in campo dopo due mesi di assenza, e stacca così il pass per gli ottavi di finale di Champions League con addirittura un turno d'anticipo in un girone di ferro con Bayern Monaco e Barcellona. A decidere la partita il gol di Mkhitaryan, la doppietta di Edin Dzeko e la rete appunto del belga che ha ricevuto anche l'ovazione da parte del pubblico di San Siro al suo rientro in campo.

Ottima prestazione da parte dell'Inter che ha dominato dal primo all'ultimo minuto e che ha avuto diverse chance per colpire con il portiere avversario Stanek, protagonista con una serie di grandi parate. I nerazzurri di contro non hanno mai tremato e concesso le briciole ai cechi che sono ancora fermi a quota 0 nel girone e ormai da settimane fuori da tutto.

Buone notizie per Simone Inzaghi che ha riaccolto a braccia aperte il ritorno di Lukaku e aspetta quello di Marcelo Brozovic sabato contro la Sampdoria. Bene la difesa che ha tenuto la porta inviolata non concedendo niente agli avversari, e molto bene anche gli esterni con Dimarco sugli scudi e tutto il centrocampo centrale di qualità e quantità. Infine, una menzione per gli attaccanti con Lautaro grande protagonista nonostante non abbia segnato ed Edin Dzeko che con la sua doppietta ha mandato comunque un chiaro messaggio a Inzaghi e Lukaku: lui c'è e non molla.

Alle 21, dunque, il match tra Barcellona e Bayern Monaco diventa inutile per i blaugrana che sono ormai "condannati" all'Europa League. Se gli spagnoli, però, vincesssero contro i tedeschi darebbero all'Inter la chance di arrivare prima nel girone. Se infatti il Bayern perdesse stasera e anche con i nerazzurri di Inzaghi sarebbe proprio la Beneamata a chiudere in testa: scenario difficile ma non impossibile e soprattutto impensabile fino a qualche settimana fa. Anche un pareggio darebbe ancora la possibilità ai nerazzurri di chiudere il girone al primo posto ma servirebbero tanti gol di scarto contro i tedeschi. Una vittoria del Bayern, invece, chiuderebbe di fatto i conti per la prima posizione.

Il tabellino

Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu (70' Asllani), Mkhitaryan (83' Gagliardini), Dimarco (77' Gosens); Dzeko (70' Correa), Lautaro Martinez (83' Lukaku)

Viktoria Plzen: Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Tijani; Bucha, Kalvach; Jirka, Vlkanova, Mosquera; Bassey

Reti: 35' Mkhitaryan (I), 42' e 66' Dzeko (I), 86' Lukaku (I)