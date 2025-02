L'Inter per la vendetta "orange". Ma non avrà le mani di Sommer

Ascolta ora 00:00 00:00

Mercoledì l'infortunio in allenamento, ieri la sentenza: frattura della testa della falange del pollice destro. L'Inter si ritrova in un colpo con un Sommer in meno e tante incognite in più. Tocca a Josep Martinez, lui che nelle 54 ore di gare ufficiali dell'Inter in stagione ne ha giocate solo una e mezza. Quella meno importante con l'Udinese, ottavi di Coppa Italia: San Siro lo ha visto alla vigilia di Natale e se lo ritrova fra i pali appena prima di carnevale. Solo che l'assenza di Sommer non è uno scherzo neanche in termini di recupero: salterà i quarti di finale con la Lazio di martedì, la sfida scudetto con il Napoli e forse l'andata degli ottavi di Champions, la prima di marzo. L'Inter dalla panchina lunga si ritrova così a giocarsi la fase cruciale della stagione con un giocatore a cui Inzaghi ha dato poca fiducia, nonostante i 13,5 milioni estivi per strapparlo dal Genoa, squadra che la sorte si diverte a mettergli di fronte proprio domani sera al Meazza. Con Di Gennaro infortunato da tempo, Calligaris promosso a secondo. Per il terzo, nella rifinitura di oggi si sceglierà tra un giovane delle Under.

Resta il fatto che l'eredità di Sommer non è delle più facili da raccogliere: un solo gol incassato in 8 partite stagionali di Champions, 19 partite a rete inviolata lo scorso anno, secondo in Europa per percentuale di parate solo a Donnarumma. Guarda un po', proprio obiettivo dei campioni d'Italia. Che oggi a mezzogiorno apparecchiano a Nyon il proprio menù in vista della finale di Monaco, il grande obiettivo stagionale. L'urna dirà se Inzaghi dovrà vedersela con Psv o Feyenoord, olandesi sicari di Juventus e Milan tanto quanto i 180' di playoff che l'Inter si è invece risparmiata qualificandosi tra le 8: delle 4 italiane affaticate dalla Supercoppa di Riad a inizio gennaio, la stanca Inter delle ultime settimane è l'unica rimasta in Champions.

Pescando ora Psv si finirebbe nella parte di tabellone con Real e Psg, centrando il Feyenoord si troverebbe in griglia anche Bayern. Orizzonti lontani che delineano una sola certezza: se quarti saranno, Sommer sarà già recuperato.