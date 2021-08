40 meraviglie: l'Italia si prende un'altra medaglia con le "Farfalle"

Si chiude con la bellezza di 40 medaglie, mai così nella storia, la spedizione dell'Italia a Tokyo 2020. L'ultima medaglia di bronzo è arrivata dalle Farfalle della ginnastica ritmica che hanno volato rendendo così l'Olimpiade azzurra indimenticabile. Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea si sono portate a casa il terzo posto nella finale All-around a squadre totalizzando un punteggio di 87,700 dietro solo al Comitato Olimpico Russo con 90,700, oro per la Bulgaria con 92,100.

Grande prova

Il quintetto composto da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea parte bene con un ottimo esercizio con le cinque palle, che vale 44,850 punti nonostante venga penalizzato da una difficoltà giudicata inferiore a quella di diverse rivali. Il primo round si chiude con la Bulgaria in netto vantaggio, seconda la Russia, terza la Bielorussi, staccate le altre nazionali.

Negli esercizi con i tre cerchi e le quattro clavette Israele compromette le sue poche chance rimaste con qualche sbavatura di troppo. L'Italia invece è impeccabile e si prende il terzo posto meritato davantia alla Bielorussia che troppo imprecisa deve dire addio ai sogni di poter portare a casa una medaglia. L'Italia ottiene dunque i punti necessari per salire sul podio ma non per agguantare e superare l'imprendibile Bulgaria, che vince così con merito la medaglia d'oro, e la Russia che ambiva a qualcosa di più ma che si è invece dovuta accontentare della medaglia d'argento.

Orgoglio

"Stiamo vivendo emozioni stupende, che non si possono descrivere: questa gara incarna tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi cinque anni. In questa medaglia ci sono tutte le lacrime che abbiamo versato", queste le parole del capitano Alessia Maurelli, dopo la consegna della medaglia di bronzo, la quarantesima dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. "Questa vittoria la dedichiamo alla nostra allenatrice, il 'nostro angelo', Emanuela Maccarani".