"L'Italia può essere ripescata per i Mondiali...", l'indiscrezione fa sognare

L'Italia di Roberto Mancini ripescata per i mondiali in Qatar del 2022? "Qatar 2022, una possibilità molto più concreta di quanto si pensi. Pare che l'Ecuador abbia utilizzato un giocatore che non aveva titolo di giocare e potrebbe pagare per questo. Se così fosse, a quel punto bisognerebbe pensare alla Nazionale che dovrebbe sostituirlo. C'è una regola Fifa che parla di ripescaggi e parla della squadra più in alto nel ranking: questa è sicuramente l'Italia" , le parole del presidente della Federgolf Franco Chimenti ai microfoni de 'La politica nel pallone su Gr Parlamento.

L'indiscrezione e la speranza

La faccenda è delicata e una ricostruzione è d'obbligo per far capire bene di cosa si tratta. Il Cile è rimasto fuori dai Mondiali, è la prima dietro alle altre qualificate ed è proprio da questa nazione che arriva l'accusa ai danni dell'Ecuador che è invece riuscita a spuntarla staccando il pass per Qatar 2022. L'accusa contro la federazione ecuadoriana è quella di aver schierato un calciatore colombiano nelle partite di qualificazione.

Se questa irregolarità fosse appurata e accertata anche dalla Fifa potrebbero avvenire due cose: 1) la penalizzazione dell'Ecuador dando partita persa in tutte le occasioni in cui ha schierato il giocatore in questione con la classifica che sarebbe riscritta e stravolta con il Cile che prenderebbe il posto della nazionale esclusa. 2) Se invece la Fifa decidesse per la strada dell'esclusione dell'Ecuador, sarebbe tutto da vedere ed è da qui che nasce la speranza e l'indiscrezione in favore dell'Italia perché il regolamento lascia aperta alla discrezionalità dell'ente la soluzione migliore da adottare.