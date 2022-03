Italia ripescata per i Mondiali? Come stanno davvero le cose

L'Italia intera dovrà guardare, ancora una volta, in televisione i Mondiali di calcio. Dopo Russia 2018, gli azzurri non prenderanno parte nemmeno a Qatar 2022 e sembra un'assurdità se si pensa che la nazionale di Roberto Mancini ha vinto gli Europei meno di nove mesi fa. Secondo quanto riportato da fanpage.it, però, sui social è spuntata una parola che sa più di speranza che di realtà: ripescaggio. Per questa ragione la partita contro la Turchia diventa "fondamentale" perché vincerla ci metterebbe in una condizione favorevole se si dovesse davvero andare al ripescaggio. Si parla di guerra e pace, di squalifiche e ranking: è l'ultima spiaggia del tifo calcistico, quella più irrazionale.

Cosa deve succedere

Realisticamente parlando non ci sono possibilità che l'Italia di Roberto Mancini possa venire ripescata per il Mondiale in Qatar anche se i regolamenti della Fifa contemplano uno scenario di questo tipo. Per verificarsi questa ipotesi remota dovrà avvenire che qualche altra nazionale che ha staccato il pass per Qatar 2022 venga estromesse per qualsiasi ragione. C'è chi parla anche di wild card (come nel tennis) per i campioni d'Europa in carica ma questa ipotesi è ancor più remota rispetto al ripescaggio.

La guerra in Ucraiana ha "congelato" la partita della nazionale contro la Scozia che si disputerà nel mese di giugno. Se la partita non si dovesse disputare, però, sarebbero gli scozzesi ad andare avanti nei playoff. La vincente di questo incontro, infatti, se la dovrà poi vedere con il Galles per accedere a Qatar 2022. L'esclusione, di una nazionale qualificata, dai Mondiali in Qatar potrebbe essere possibile solo in caso di sospensione o espulsione della sua Federazione calcistica da parte della Fifa.

L'italiano Gianni Infantino, numero uno della Fifa, ha recentemente spiegato: "Abbiamo dovuto sospendere due delle nostre federazioni affiliate, Kenya e Zimbabwe, entrambe per interferenza del governo nelle attività delle federazioni calcistiche. Le associazioni sono sospese con effetto immediato e sanno cosa bisogna fare per essere riammesse o revocare le sospensioni". Secondo quanto riporta Fanpage.it se una nazionale verrà esclusa da Qatar 2022 bisognerà andare a leggere l'articolo 6, ovvero la "Sostituzione" che recita: "Se una qualsiasi associazione si ritira o viene esclusa dalla competizione, la FIFA deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario". L'Italia ora non può far altro che attendere ma la sensazione è che si tratti di una semplice boutade social e di una speranza più che di una cosa concreta.