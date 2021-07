L'Italia stende il Belgio e si regala le semifinali di Euro 2020

L'Italia di Roberto Mancini esulta per un'altra grande prestazione contro il Belgio di Roberto Martinez, vince per 2-1 e stacca il meritato pass per le semifinali di Euro 2020 dove affronterà la Spagna di Luis Enrique. I gol di Niccolò Barella e Lorenzo Insigne hanno permesso agli azzurri di qualificarsi, con merito, al turno successivo della competizione europea. Il Belgio ha infatti trovato il gol solo su calcio di rigore con Romelu Lukaku (per un fallo inesistente o quasi su Doku da parte di Di Lorenzo giudicato penalty da parte del direttore di gara.

Ora la nazionale di Roberto Mancini può davvero sognare in grande anche perché la Spagna vista nel torneo e contro la Svizzera, e costretta fino ai calci di rigore, non è più la grande nazionale ammirata qualche anno fa. Prossimo appuntamento martedì 6 luglio allo stadio di Wembley dove azzurri e Furie Rosse si affronteranno in un match che si preannuncia infuocato. Domani gli altri due quarti Inghilterra-Ucraina e Danimarca-Repubblica Ceca.

La cronaca della partita

Lukaku ci prova subito al 3' ma Donnarumma risponde presente. L'Italia passa in vantaggio al 13' con Bonucci dopo due precedenti tocchi di Di Lorenzo e Chiellini ma l'arbitro annulla per offside dopo aver consultato il Var. Tielemans si guadagna calcio d'angolo al 15' mentre al 22' Donnarumma compie un grande miracolo su De Bruyne con un grande intervento. Lukaku prova a piazzarla al 26' ma l'ex portiere del Milan dice no.

Il tiro a giro di Insigne al 28' termina alto sopra la traversa. Passano tre minuti e gli azzurri passano in vantaggio con Barella che riceve palla da Verratti, controlla e la mette nell'angolino alla destra di Courtois. Al 44' l'Italia raddoppia con un gran tiro a giro di Insigne. In pieno recupero però Di Lorenzo fa fallo, oppure no, su Doku e l'arbitro concede rigore. Dal dischetto Lukaku sigla l'1-2.

Nella ripresa la più grande occasione è di Lukaku che al 60' viene stoppato da pochi passi da Spinazzola che sulla linea salva il potenziale gol del 2-2. Al 71' Chadli la pennella bene in mezzo all'area di rigore: la palla sfila con Luakku che non riesce ad arrivarci. Il forcing finale del Belgio non produce più nulla: finisce 2-1 per l'Italia che stacca così il pass per le semifinali.

Il tabellino

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (79' Emerson Palmieri); Barella, Jorginho, Verratti (74' Cristante); Chiesa, Immobile (74' Belotti), Insigne (78' Berardi)

Belgio: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier (70' Chadli), Tielemans (70' Mertens), Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Doku.

Reti: 31' Barella (I), 44' Insigne (I), 45' Lukaku (B)

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?