L'Italia con Zaniolo & C., Gli assenti di Wembley inseguono il Mondiale

La notte magica di Wembley è lontana appena un mese e mezzo, ma per la Nazionale di Roberto Mancini è tempo di tornare in campo. Un vero e proprio tour de force a settembre con tre gare di qualificazione mondiale nel giro di sei giorni, esattamente come era avvenuto a marzo quando l'Italia strappò tre vittorie per 2-0 rispettivamente con Iralanda del Nord in casa, Bulgaria e Lituania fuori. Proprio queste ultime saranno fra le avversarie della finestra di settembre, insieme alla Svizzera nel 60° match fra le due squadre in programma il 5 allo stadio St. Jacobs Park di Basilea che può decidere le sorti del girone. Obiettivo, avvicinarsi al pass per Qatar 2022 e allungare - nella prima gara del 2 al Franchi di Firenze con la Bulgaria - la striscia di 34 risultati utili consecutivi, con il record mondiale detenuto dalla Spagna che dista solo 90 minuti (35 gare senza sconfitte tra il 2007 e il 2009). L'8 terza partita a Reggio Emilia contro la Lituania.

Lista allargata per Mancini: sono 34 i convocati che comprendono l'intero gruppo vincitore dell'Europeo (25 elementi, manca solo l'infortunato Leonardo Spinazzola), il romanista Nicolò Zaniolo che torna a vestire la maglia azzurra a un anno esatto dall'infortunio accusato nel settembre scorso in occasione della sfida di Nations League con l'Olanda e l'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, alla prima chiamata nella Nazionale maggiore, e in questi giorni al centro di varie trattative di mercato. Direttamente dai loro nuovi club in Premier League arrivano l'ex portiere dell'Atalanta Gollini (ora al Tottenham) e l'attaccante dell'Everton Moise Kean, uno dei candidati a vestire la maglia della Juventus dopo la partenza di Cristiano Ronaldo. Kean era stato escluso dalla lista degli Europei dopo la deludente prova nell'amichevole con San Marino. Tornano anche il romanista Pellegrini e l'interista Sensi, depennati dal gruppo di Euro2020 per gli infortuni dell'ultim'ora, così come Biraghi, Lazzari e Gianluca Mancini che facevano parte dei convocati nel preritiro in Sardegna. Restano fuori, in questo giro di convocazioni, Politano e Grifo.

L'elenco dei convocati (ritrovo entro le ore 24 di domani a Coverciano): portieri Donnarumma (Paris Saint Germain), Gollini (Tottenham), Meret (Napoli), Sirigu (Genoa); difensori Acerbi e Lazzari (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Bonucci e Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Florenzi (Milan), G.Mancini (Roma), Toloi (Atalanta); centrocampisti Barella e Sensi (Inter), Castrovilli (Fiorentina), Cristante, Pellegrini e Zaniolo (Roma), Jorginho (Chelsea), Locatelli (Juventus), Pessina (Atalanta), Verratti (Paris Saint Germain); attaccanti Belotti (Torino), Berardi, Raspadori e Scamacca (Sassuolo), Bernardeschi e Chiesa (Juventus), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Everton).