Per l'Italtennis insalatiera piena di tensioni. Volandri: "Adesso siamo tutti più sereni..."

Si comincia. Da oggi a domenica 17 settembre la Coppa Davis si prenderà la scena. La fase a gironi delle Finali 2023 sarà in 4 città europee: Bologna (Gruppo A), Manchester (Gruppo B), Valencia (Gruppo C) e Spalato (Gruppo D). In palio gli 8 pass per la qualificazione ai quarti. L'Italia, alla Unipol Arena, affronterà domani il Canada, detentore del titolo e privo della sua stella Felix Auger-Aliassime, venerdì 15 il Cile e domenica 17 la Svezia. Obiettivo: essere tra le prime 2 di ciascun girone per andare a Malaga (21-26 novembre).

Una Nazionale che ha tutto per far sognare, ma invece crea tensione. Filippo Volandri (capitano) non può contare sulla formazione tipo. Jannik Sinner e Matteo Berrettini non ci saranno: il romano infortunato alla caviglia e il rifiuto dell'altoatesino per recuperare dagli sforzi della trasferta nordamericana. Ha fatto storcere il naso la decisione di Jannik, ricordando i suoi «no» anche alle Olimpiadi e alle Finali di Davis dell'anno passato. Un modo di fare che lo accomuna allo spagnolo Carlos Alcaraz, dando priorità agli impegni nel circuito ATP piuttosto che alla difesa del vessillo nazionale. D'altra pasta è Novak Djokovic, che volerà da New York a Valencia con il 24° Slam in tasca.

Nel gruppo azzurro, per non farci mancare niente, anche la polemica per l'esclusione di Fabio Fognini in favore del doppista Vavassori, con scambi di «carinerie» tra il ligure e Volandri. Nella conferenza stampa di ieri, l'ex giocatore toscano ha ribadito il concetto: «Sono sicuro che l'avvicinamento non lascerà scorie. Bisogna affrontare insieme quello che succede, ma già da tempo parliamo solo di quello che ci aspetta da mercoledì in poi. Siamo tutti sereni, c'è un bellissimo clima in squadra come siete abituati a vedere in questi ultimi due anni».

Ci si è affiderà a Lorenzo Musetti (nella foto), Lorenzo Sonego, Simone Bolelli, al citato Vavassori e a Matteo Arnaldi, chiedendo grande disponibilità a tutti. «L'obiettivo è di essere tutti pronti a prescindere da chi giocherà», ha ribadito il capitano.