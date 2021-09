Prima la lite poi col pallone... Il gesto di Candreva spiazza l'Inter

Gesto di stizza da parte di Antonio Candreva, che nel corso del match contro l'Inter si è reso protagonista di un breve battibecco con un membro dello staff tecnico nerazzurro. L’esterno della Sampdoria ha colpito il preparatore atletico con una pallonata, suscitando così l’ira dei tifosi interisti sui social.

Emozioni, tensioni e tanti rimpianti per l'Inter nella trasferta di Marassi contro la Samp. Gli uomini di Simone Inzaghi vanno in vantaggio due volte grazie alla reti di Dimarco, su una splendida punizione e Lautaro Martinez ma si fanno raggiungere due volte prima da un tiro deviato di Yoshida e poi da un eurogol di Augello. Durante la partita non sono mancati episodi di nervosismo come quello che ha visto protagonista Antonio Candreva, che a metà secondo tempo si è reso protagonista di un comportamento, non sanzionato dal direttore di gara.

La ricostruzione

Al minuto '63 dopo un contrasto con Federico Dimarco sulla fascia, l'esterno interista è rimasto a terra mentre Candreva si accingeva a battere subito la rimessa laterale. L'arbitro Orsato però ha subito fermato il giocato per accertarsi delle condizioni del calciatore e permettere le eventuali cure dei sanitari, ma soprattutto ha cambiato la decisione, assegnando la rimessa laterale all'Inter. Effettivamente l'ultimo tocco prima che la palla finisse fuori era stato proprio di Candreva. A quel punto l'ex nerazzurro ha avuto una reazione molto brutta che non è sfuggita alle telecamere.

In quella zona di campo, c'erano diversi giocatori dell'Inter che si stavano scaldando pronti ad entrare in campo e hanno assistito alla scena. Tra i quali Danilo D'Ambrosio che conosce molto bene Candreva per i suoi trascorsi all'Inter e ha pensato di placare l'ira dell'esterno doriano. Probabilmente qualche parola di troppo ha fatto scattare questa reazione esagerata del giocatore che si è poi scagliato contro un membro dello staff tecnico di Inzaghi. Il collaboratore nerazzurro stava avendo un dialogo civile con Candreva cercando di spiegargli il perché di quella decisione.

Non sappiamo cosa si siano detti realmente i due ma sta di fatto che Candreva non ha reagito bene. Prima ha avuto un faccia a faccia con il collaboratore tecnico nerazzurro poi gli ha lanciato in faccia la palla, che in quel momento aveva in mano proprio in procinto di battere la rimessa laterale. Non sono bastate le proteste del membro dello staff che ha anche richiamato l'attenzione di Orsato per un episodio rimasto comunque impunito nonostante la sua gravità. Il comportamento di Candreva, portato alla luce dalle chiare immagini televisive, ha scatenato l'ira dei tifosi nerazzurri sui social, che hanno criticato duramente il calciatore adesso in forza alla Samp.

