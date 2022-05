Liverpool-Real Madrid: fischio d'inizio in ritardo per incidenti fuori dallo stadio

L'attesa finale di Champions League tra il Liverpool di Jurgen Klopp e il Real Madrid di Carlo Ancelotti è stata ritardata di quasi 40' per via di incidenti all'esterno dello Stade de France con tanti, troppi tifosi dei Reds in ritardo e sedati dalle forze dell'ordine con fumogeni e lacrimogeni. L'Uefa ha deciso di ritardare la partita proprio per permettere ai tanti tifosi inglesi di entrare nell'impianto ma nonostante questo le tensioni all'esterno dello Stade de France sono state palpabili.

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Real Madrid

Liverpool: Alisson, Alexandre-Arnold, van Dijk, Konaté, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara, Salah, Diaz, Mané

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Alaba, Militao, Mendy, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Benzema, Vinicius